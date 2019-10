“Forza Italia presenterà delle proposte per le agevolazioni fiscali da inserire nella legge di Bilancio per l’acquisto dei seggiolini antiabbandono”, lo annuncia, a Key4biz, Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera, all’indomani del decreto attuativo firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli per rendere obbligatorio i seggiolini antiabbandono. L’obbligo sarà operativo non appena il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Key4biz. L’obbligo dei seggiolini ha avuto un percorso a ostacoli

Deborah Bergamini. Purtroppo sì e per vicende meno importanti la politica ha tempi più rapidi. Così dopo un iter troppo lungo e complesso, finalmente è stato firmato il decreto attuativo di un provvedimento che per anni portiamo avanti con strenue battaglie.

Key4biz. Sono allo studio agevolazioni fiscali per l’acquisto dei seggiolini salvabebé?

Deborah Bergamini. Forza Italia nella legge di Bilancio proporrà di inserire un meccanismo di agevolazioni fiscali per l’acquisto dei seggiolini dotati di un sistema di allarme che, connesso allo smartphone, ricorderà al guidatore tramite un segnale sonoro, della presenza del piccolo passeggero a bordo, prima che lo stesso guidatore esca dal veicolo.

Key4biz. Ora cosa si augura?

Deborah Bergamini. Che grazie a questa legge di civiltà, finalmente approvata anche in Italia, non possano più ripetersi tragici casi di cronaca.