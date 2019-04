SEGA annuncia il Mega Drive Mini

SEGA ha annunciato il Mega Drive Mini.

L’uscita del Mega Drive Mini, che comprenderà 40 giochi, è prevista per il 19 settembre 2019.

La mini console a 16 bit, basata sull’originale omonima, sarà corredata da due controller, cavo di alimentazione USB e cavo HDMI.

Al momento la lineup completa dei titoli è ancora riservata. SEGA ha pubblicato una lista parziale che comprende classici come Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast e Gunstar Heroes.

Amazon ha già aperto i pre-ordini della console, al prezzo di 79,99 €.