Seeweb lancia Regolo.ai per un’AI aperta, sostenibile e accessibile

Seeweb, leader europeo nei servizi cloud per l’intelligenza artificiale e il machine learning, da sempre si distingue per il suo impegno nell’innovazione e nell’ascolto delle esigenze del settore tecnologico. Con Regolo.ai, l’azienda introduce un inference provider che consente agli sviluppatori di accedere a un’infrastruttura AI full-stack ed ecologica, dotata di modelli avanzati e accessibili tramite API, ottimizzati per garantire efficienza e semplicità d’uso.

Sviluppato dal team di Seeweb, Regolo.ai ha acquisito una propria identità all’interno del gruppo DHH, quotato in borsa.

Il progetto si propone come LLMaaS europeo che consente di consumare modelli di intelligenza artificiale rendendo più rapidi i tempi di sviluppo, con una forte attenzione alla trasparenza, alla sicurezza dei dati e alla sostenibilità ambientale.

È pensato per sviluppatori e tecnici che necessitano di alternative open, green e ottimizzate.

Cristofanilli (Seeweb): “Regolo.ai nasce dagli sviluppatori, per gli sviluppatori”

“Regolo.ai nasce con un obiettivo chiaro: rendere le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale accessibili a tutti gli sviluppatori”, ha dichiarato Marco Cristofanilli, Head of Artificial Intelligence Cloud in Seeweb. “Comprendiamo le sfide che gli sviluppatori affrontano ogni giorno. Il nostro obiettivo è aprire nuove possibilità per il futuro: Regolo.ai nasce dagli sviluppatori, per gli sviluppatori.

In un panorama tecnologico sempre più complesso – ha aggiunto Cristofanilli – nessuno può padroneggiare ogni aspetto dell’AI. Per questo abbiamo creato Regolo: una soluzione aperta e flessibile, pensata per chi desidera superare i limiti dei modelli chiusi e abbracciare un approccio basato su semplicità, trasparenza e accessibilità.

Regolo non solo rende l’intelligenza artificiale più accessibile, ma lo fa in modo sicuro, conveniente e in linea con i principi europei di trasparenza, privacy e sostenibilità”.

Regolo.ai fornisce tutte le risorse necessarie per l’AI, dall’elaborazione dei dati all’implementazione dei modelli, eliminando la complessità delle integrazioni e riducendo tempi e costi di sviluppo.

Un’AI conforme alle normative Ue, etica e con la sostenibilità al centro

L’AI di Regolo è aperta e conforme alle normative europee, con un forte impegno nella protezione della privacy e della sicurezza dei dati. Il suo slogan, “Open for you but private for your business”, riflette questa filosofia: libertà per gli sviluppatori, riservatezza per le aziende.

Oltre a semplificare l’esperienza aziendale, Regolo.ai pone la sostenibilità al centro della propria missione. La piattaforma opera su infrastrutture alimentate da fonti rinnovabili, riducendo significativamente l’impronta di carbonio. Inoltre, grazie a un sistema di monitoraggio del rapporto token/WATT, ottimizza le risorse energetiche, minimizzando le emissioni di CO₂ e garantendo un utilizzo responsabile della tecnologia.

Con un forte impegno verso l’etica, la sostenibilità e l’innovazione, Regolo.ai si propone come la chiave per un’AI più aperta e alla portata di tutti.

