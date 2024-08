Se Musk esagera, rischio blocco X in Ue

Breton scrive a Musk, che pensa di fare quello che vuole su X. Ma non è il suo giocattolo politico, nonostante sia di sua proprietà. Intervista di Repubblica a Sandro Gozi, eurodeputato eletto in Francia nelle liste di Macron. “Diffondere in modo virale contenuti violenti online può portare alla violenza offline”, come successo di recente in UK dove i post di Musk, con fake news, hanno alimentato una sollevazione popolare contro il governo democratico.

Ddl AI, il Garante Privacy boccia l’Agenas sui dati sanitari. Chiesti paletti per ACN e Agid, i due organismi designati alla supervisione dell’AI.

Pubblicato il Decreto “Nuovo Tax Credit Produzione”: scatta il conto alla rovescia di 60 giorni per i decreti applicativi.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz