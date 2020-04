Nuove risorse che saranno aggiunte ai 70 milioni già stanziati dal decreto “Cura Italia”. Obiettivo è raggiungere le fasce più deboli della popolazione e quindi i ragazzi con più difficoltà nello studio a distanza. Per aderire al bando c’è tempo fino al 27 aprile.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato un bando “agile” da 80 milioni di euro per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet, dedicati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado.

L’obiettivo è fare in modo che queste risorse siano accessibili rapidamente dalle scuole e spendibili in tempi ragionevoli. “Dobbiamo arrivare fino all’ultimo dei nostri studenti e garantire a tutti, in questo momento di difficoltà, la possibilità di accedere alla didattica a distanza”, ha commentato la ministra.

Vogliamo dare a tutti i nostri studenti la possibilità di accedere alla didattica a distanza. Per questo il Ministero… Pubblicato da Lucia Azzolina su Venerdì 17 aprile 2020

Come spiegato sul sito del Ministero dell’Istruzione (Miur), per aderire al bando ci sarà tempo dalle ore 10.00 di oggi, 20 aprile 2020, alle ore 15.00 di lunedì 27 aprile 2020.

L’elenco delle scuole a cui saranno assegnate le risorse, é spiegato nella nota ministeriale, sarà compilato sulla base degli indicatori socio-economici, del tasso di deprivazione territoriale, del livello di disagio negli apprendimenti e del tasso di abbandono scolastico.

Anche qui, “l’obiettivo di raggiungere le fasce più deboli della popolazione e quindi i ragazzi che stanno incontrando maggiori difficoltà nello studio a distanza. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle attività didattiche ordinarie”.

Gli 80 milioni di euro stanziati “sono risorse nuove che si aggiungono agli 85 milioni già stanziati nel decreto cosiddetto Cura Italia”, 70 dei quali erano destinati proprio all’acquisto di device.