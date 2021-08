Via libera dall’Autorità alla verifica dei green pass per il personale scolastico con una nuova funzionalità della piattaforma nazionale ‘DGC’ attraverso il Sistema informativo dell’istruzione ‘Sidi’ in uso nelle scuole.

Da domani il green pass sarà obbligatorio per insegnanti e personale scolastico delle scuole. La verifica del pass sanitario sarà “manuale” e ordinaria, come prevede la circolare del ministero dell’Istruzione. In sostanza, il dirigente scolastico o suoi delegati dovranno scansionare il green pass di chi sarà in servizio attraverso l’app ufficiale del ministero della Salute, VerificaC19.

Come funzionerà la procedura automatizzata

Questa procedura, che richiede molto tempo, sarà sostituita per le scuole statali (circa 1 milione di dipendenti) da una modalità automatizzata non appena sarà operativa la nuova funzionalità della piattaforma nazionale ‘Digital Green Certificate’ attraverso il Sistema informativo dell’istruzione ‘Sidi’ in uso nelle scuole.

Questa procedura automatizzata ha ricevuto il via libera dal Garante Privacy, che, nel parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, ha indicato una serie di condizioni, nel rispetto del GDPR e del codice privacy, per proteggere i dati relativi alla salute dei dipendenti scolastici e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Verifica green pass nelle scuole, le condizioni del Garante Privacy

Quando sarà attiva l’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, interagirà con il Sistema informativo dell’istruzione – Sidi, il Garante Privacy ha stabilito che la verifica dei green pass nelle scuole statali dovrà: