Scuola. A Google anche i dati degli alunni dai 3 anni in poi

In molte scuole italiane le riunioni da remoto insegnanti-genitori avvengono sulla piattaforma Meet di Google. Così l'istituto scolastico apre un'email per ogni alunno, dai 3 anni in poi, con Google. I rischi privacy e le domande al ministero dell'Istruzione.

Oggi pomeriggio parteciperò al primo incontro genitori-insegnanti del nuovo anno scolastico. Sarà da remoto e sarà su Meet, la piattaforma per le videocall di Google.

Meet è gratuito per tutti, ma si accede solo con un account Google. Così l’istituto scolastico ha creato un’email per ogni alunno con il dominio edu.it, ossia è di proprietà di Google. Infatti, ai genitori la comunicazione dell’email “istituzionale” del figlio/a non è arrivata dalla segreteria della scuola, ma direttamente da Google, in particolare da The Google Workspace Team.

Per partecipare alla riunione genitori-insegnanti occorre attivare l’account Google del proprio figlio, ricevere l’invito dalla docente e poi videocall.

Alcune considerazioni e domande per il ministero dell’Istruzione