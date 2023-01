Scrivere con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: Brain di Zulla, la soluzione per la generazione di testi

La startup innovativa SemplifAI ha annunciato oggi il lancio di Brain, un assistente virtuale basato sull’Intelligenza Artificiale che supporta gli utenti nella loro attività quotidiana. Brain sarà incluso in Zulla, la piattaforma italiana di generazione testi automatica creata da SemplifAI.

Brain è progettato per comprendere il contesto di una conversazione e tenere conto della cronologia della chat, permettendo di ottenere risposte accurate e pertinenti alle domande degli utenti. Inoltre, è in grado di generare testo in molte forme diverse, come articoli di giornale, saggi, conversazioni, descrizioni di prodotti e molto altro ancora. Il vero valore di Brain sta nelle sue infinite capacità, come l’estensione dei paragrafi generati, la traduzione di un clic, i suggerimenti di prompt e l’integrazione dello strumento tramite API in sistemi terzi.L’Intelligenza Artificiale generativa per la creazione di testi rappresenta una grande opportunità per il mondo dell’editoria. Con strumenti come Brain, gli scrittori e i redattori possono generare testi in pochissimo tempo e con maggiore efficacia. Inoltre, gli editor possono utilizzare questi strumenti per generare sinossi, descrizioni di prodotto e altri contenuti per promuovere i libri.

Non solo, l’IA può aiutare gli scrittori a generare idee nuove e a creare trame più complesse, rendendo la scrittura di un libro un processo più semplice e veloce. È interessante comprendere come l’IA possa aiutare gli scrittori e gli editori a creare contenuti di qualità superiore, migliorando così la qualità dei libri e la loro capacità di attrarre lettori.

La possibilità di generare testi in modo automatizzato può essere un’importante risorsa per le aziende editoriali, soprattutto in un mondo sempre più digitale dove la produzione di contenuti è fondamentale per attirare l’attenzione del pubblico. Brain rappresenta un’importante novità nel mondo dell’Intelligenza Aartificiale e nell’ecosistema di Zulla applicato all’editoria e siamo ansiosi di vedere come gli editori e le aziende editoriali utilizzeranno questa nuova tecnologia per migliorare i loro processi e raggiungere i loro obiettivi.