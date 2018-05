Vice president of worldwide channels,

Commvault

Commvault, azienda operante nella protezione dei dati e nella gestione delle informazioni, ha nominato Scott Strubel vice president of worldwide channels, con la responsabilità di guidare l’ecosistema globale di reseller e distributori dell’azienda.

Con esperienza nella guida delle vendite e delle relazioni con i partner in aziende del mondo IT, di recente, è stato vice president of the Americas Partner Organization di NetApp, con la responsabilità delle vendite sul canale indiretto, delle attività con i partner e delle operazioni di inside sales e demand generation dell’organizzazione Americas Virtual Sales.

In precedenza, ha creato e gestito il field operativo per il software di gestione enterprise di NetApp. Strubel ha ricoperto anche ruoli dirigenziali nelle vendite e nel canale in HP, partecipando al lancio di HP Software.

Nel suo curriculum vanta numerosi percorsi di formazione, con lauree e corsi di specializzazione conseguiti presso le più importanti università americane come l’indiana University, University of Michigan, Stanford University e Harward.