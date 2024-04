Cdp Venture Capital punta ad avere 8 miliardi di risorse in gestione entro il 2028, di cui 1 miliardo per l’Intelligenza Artificiale (AI). Lo prevede il piano Shaping Future che la Sgr di Cassa Depositi e Prestiti ha delineato per il quinquennio 2024-2028. A presentarlo l’amministratore delegato e direttore generale Agostino Scornajenchi.

“Su AI puntiamo a far scalare aziende mature”

“Un miliardo verrà puntato sull’AI, con 120 milioni di investimenti sul trasferimento tecnologico, 580 milioni per rafforzare startup esistenti e 300 milioni che andranno ad aziende mature pronte a scalare all’estero e diventare i futuri campioni nazionali”, ha spiegato Scornajenchi.

Cdp Venture Capital prevede anche investimenti di tipo diretto specializzati per settore, nelle fasi di maturazione, per sostenere i progetti di sviluppo delle startup italiane nei 7 ambiti ritenuti più strategici per il Paese: Artificial Intelligence & Cybersecurity, AgrifoodTech, SpaceTech, Healthcare & Lifescience, CleanTech, IndustryTech, InfraTech & Mobility.

“Cdp Venture Capital”, ha detto Scornajenchi, “è pronta a svolgere un ruolo di rilievo nell’accompagnare la transizione, facendo sistema con i grandi gruppi industriali e le economie dei territori, indirizzando capitali verso i settori più strategici e contribuendo con le migliori competenze sul mercato alla creazione di campioni nazionali e internazionali della nuova imprenditoria”.

Scornajenchi: “Non vogliamo essere supermercato equity”

“Non vogliamo più essere un ‘investimentificio’ di Stato, non vogliamo più essere il supermercato dell’equity agevolato, altrimenti le startup migliori non verranno da noi. Ci sono altri soggetti che si occupano di salvare le imprese, noi vogliamo costruire le imprese di domani”. Questo il cambio di visione di Cdp Venture Capital con la nuova guida di Agostino Scornajenchi.

Per Scornajenchi “il capitale pubblico è una grossa forza, ma paradossalmente può essere una debolezza, se non viene investito bene” e l’ambizione della Sgr “è avere un piano di investimenti che ci porti quantomeno alla media europea”, rispetto all’incidenza del mercato del venture capital sul Pil. Nel 2022, ha ricordato Scornajenchi, “in Italia era pari allo 0,1%, contro lo 0,3% europeo e lo 0,4% di un Paese competitor come la Francia”.

CDP Venture Capital è una SGR partecipata al 70% di CDP Equity e al 30% da Invitalia nata con l’obiettivo di costruire l’Italia di domani, mettendo l’innovazione al centro dello sviluppo economico del Paese.

Scarica la presentazione in PDF del Piano Industriale 2024-2028 di CDP Venture Capital con Focus su AI & Cybersicurezza