Scoperto il mistero della stella gamma-Cas, una nana bianca dietro i raggi X

Dopo decenni di ipotesi e osservazioni, una missione spaziale di nuova generazione identifica una nana bianca nascosta che “divora” materia dalla stella, spiegando finalmente le anomale e potentissime emissioni di raggi X osservate dagli astronomi sin dagli anni Settanta.

Risolto dopo 50 anni il mistero delle enigmatiche emissioni X della stella gamma-Cas

Dopo oltre mezzo secolo di interrogativi, gli astronomi hanno finalmente risolto uno dei misteri più affascinanti del cielo notturno: l’origine delle insolite emissioni di raggi X della stella gamma-Cassiopeiae (γ-Cas). Secondo quanto comunicato dall’Agenzia spaziale europea (Esa), finalmente abbiamo ottenuto una risposta grazie alle osservazioni ad altissima precisione della missione spaziale XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission), che hanno individuato il vero “colpevole”: una nana bianca invisibile che si nutre del materiale della stella.

Lo studio, guidato da Yaël Nazé dell’Università di Liegi, segna un punto di svolta nella comprensione di questi sistemi stellari.

Una stella familiare, ma enigmatica

Gamma-Cas è ben nota anche agli osservatori europei: rappresenta il punto centrale della caratteristica forma a “W” della costellazione di Cassiopea, visibile a occhio nudo nelle notti serene. Eppure, dietro questa apparente normalità si nasconde un’anomalia scoperta già nel 1866 dall’astronomo italiano Angelo Secchi.

Analizzando la luce della stella, Secchi notò che le linee dell’idrogeno (normalmente scure, come nel Sole) apparivano invece brillanti. Questo comportamento insolito portò alla definizione di una nuova classe di stelle, le cosiddette “Be”: stelle calde, massicce e circondate da un disco di gas espulso dalla loro rapida rotazione.

Il mistero dei raggi X

Negli anni ’70, un nuovo enigma si aggiunse al quadro: gamma-Cas emetteva raggi X estremamente energetici, molto più intensi di quanto previsto per stelle di questo tipo. Il fenomeno era associato a plasma caldissimo, con temperature fino a 150 milioni di gradi.

Col tempo, grazie a telescopi spaziali come XMM-Newton (ESA), Chandra (NASA) e eROSITA, gli astronomi hanno identificato una ventina di stelle simili, creando una vera e propria “famiglia” di oggetti misteriosi.

Due teorie in competizione

Per decenni, la comunità scientifica si è divisa tra due possibili spiegazioni:

l’interazione magnetica: il campo magnetico della stella va ad interagire con il disco di gas, generando il plasma caldo;

l’accrescimento su una nana bianca: una compagna invisibile, probabilmente una nana bianca, catturerebbe materiale dal disco, producendo raggi X.

Mancavano però dati sufficientemente precisi per stabilire quale delle due ipotesi fosse corretta.

La svolta grazie a XRISM

La risposta è arrivata con XRISM e il suo spettrometro ad alta risoluzione “Resolve”. Le osservazioni hanno mostrato che le emissioni di raggi X seguono il movimento orbitale della compagna invisibile.

Tradotto in termini semplici: la nana bianca “ruba” materiale alla stella gamma-Cas, e nel farlo produce l’intensa radiazione X osservata.

“È estremamente soddisfacente avere finalmente una prova diretta”, ha commentato Yaël Nazé, che ha sottolineato: “dopo decenni di studi, sappiamo finalmente cosa sta succedendo”.

Nuove domande sull’evoluzione stellare

La soluzione del mistero non chiude la ricerca, ma apre nuove prospettive. Gli astronomi ora devono capire come si formano questi sistemi binari così particolari. Le teorie precedenti prevedevano che coppie di questo tipo fossero comuni soprattutto tra stelle meno massicce. Invece, le osservazioni indicano che sono più rare e tendono a coinvolgere stelle massicce come le Be.

“Il punto chiave sarà comprendere nel dettaglio l’interazione tra le due stelle”, spiega Nazé, “ora possiamo sviluppare modelli più accurati sull’evoluzione di questi sistemi”.

Un successo della collaborazione internazionale

Il risultato è anche un esempio di cooperazione scientifica globale. Come sottolineato dall’ESA, il lavoro di missioni precedenti come XMM-Newton ha preparato il terreno, mentre XRISM (frutto della collaborazione tra Giappone, Europa e Stati Uniti) ha fornito gli strumenti decisivi.

“Abbiamo finalmente superato il traguardo”, ha dichiarato Alice Borghese, ricercatrice Esa, “è la dimostrazione di come la scienza progredisca passo dopo passo”.

Dopo oltre 50 anni, gamma-Cas smette quindi di essere un enigma. Ma, come spesso accade in astronomia, ogni risposta porta con sé nuove domande e nuove frontiere da esplorare nell’Universo dei raggi X.

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