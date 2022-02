Ha creato molto scalpore la controinformazione di Key4biz sul caso del presunto attacco Twitter contro Luigi Di Maio attraverso #DiMaioOut. Ma, come al solito le cose non sono mai come appaiono. Grazie alle stringenti analisi di Alex Orlowski e della sua piattaforma Metatron, una delle più sofisticate al mondo, siamo riusciti a ricostruire millimetricamente il dietro le quinte della vicenda.

Alex Orlowski, intervistato da Raffaele Barberio, ha rivelato i retroscena della vicenda, con i numeri alla mano.

Come rivedere sui social l’intervista ad Alex Orlowski sul caso del presunto attacco Twitter contro Luigi Di Maio