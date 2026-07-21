Scontro in mare tra Cina e Filippine, con manganelli e remi nelle acque contese

(Adnkronos) – Le forze armate filippine hanno accusato la Guardia costiera cinese di aver colpito un marinaio filippino con un manganello nel Mar Cinese Meridionale. Due gommoni filippini avrebbero provato ad allontanare un gommone cinese con a bordo otto uomini che aveva circondato e scattato foto e video della Brp Sierra Madre, che si trova sulla contesa secca di Second Thomas nell’arcipelago delle Isole Spratly. I marinai cinesi, riportano le autorità militari di Manila, “hanno reagito violentemente e aggressivamente colpendo un membro del personale della Marina filippina alla testa con un manganello di legno, provocando lesioni”.

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