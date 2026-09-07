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Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c’è da sapere

Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c’è da sapere

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Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c’è da sapere Adnkronos

(Adnkronos) – Sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore oggi e domani, 7 e 8 settembre. La mobilitazione scatta alle 21:18 di oggi e termina alle 21 di domani, con possibili disagi per i treni Regionali, Intercity e Alta Velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano. 

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Redazione Key4biz

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