Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c’è da sapere

(Adnkronos) – Sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore oggi e domani, 7 e 8 settembre. La mobilitazione scatta alle 21:18 di oggi e termina alle 21 di domani, con possibili disagi per i treni Regionali, Intercity e Alta Velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

—

multimedia/news-to-go

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz