Sciopero Tim: da smembramento 40mila esuberi compreso l’indotto

La giornata in tre notizie.

Adesione al 70% allo sciopero nazionale di Tim. A rischio 40mila posti di lavoro fra diretti e indiretti dallo smembramento dell’azienda. Domani mattina i sindacati incontrano il leader della Lega Matteo Salvini.

Intesa DAZN – Telefonica in Spagna per lo scambio alla pari e non oneroso dei rispettivi diritti di esclusiva sulle partite della Liga. Una mossa che potrebbe fungere da modello anche in Italia?

In esclusiva Le conclusioni della Vigilanza sui modelli di governance della Rai: eliminare la pubblicità e estendere il mandato del Cda? Una indagine ambiziosa ma con risultati modesti.