Sciopero controllori volo Charleroi: disagi in arrivo dal 12 agosto a Bruxelles

(Adnkronos) – Si rischia un altro sciopero all’aeroporto belga di Charleroi, il secondo scalo di Bruxelles, particolarmente soggetto a proteste dei lavoratori, anche improvvise. Skeyes, l’ente belga per l’aviazione civile, ha annunciato oggi che il sindacato dei controllori del traffico aereo dell’aeroporto di Charleroi ha indetto uno sciopero a partire dal 12 agosto.



L’operatore, che esprime rammarico per la protesta, ha inoltre dichiarato che si terrà un incontro di conciliazione già domani, che potrebbe portare alla sospensione dello sciopero.

“I sindacati che rappresentano i controllori del traffico aereo dell’aeroporto di Bruxelles Sud Charleroi chiedono un aumento del 60% dell’indennità per il turno di notte. Questo porterebbe l’indennità a oltre 1.000 euro per turno di notte per ogni controllore del traffico aereo”, ha spiegato Skeyes.

L’operatore belga di servizi di navigazione aerea ha precisato che l’aeroporto di Charleroi è chiuso dalle 23 alle 6.



“Le operazioni notturne sono eccezionali: in media, ci sono due voli a notte, entrambi con aerei in ritardo basati a Charleroi”, ha sottolineato Skeyes. Un incontro di conciliazione è già stato programmato per domani.

“La direzione sta avviando questa procedura con la ferma intenzione di evitare qualsiasi disagio per i passeggeri, le compagnie aeree e l’aeroporto. Questa procedura di conciliazione sospende le azioni sindacali annunciate”, sottolinea inoltre Skeyes, invitando tutte le parti a dare una reale possibilità alla conciliazione.

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