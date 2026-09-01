Scioperi settembre, dai treni ai trasporti: tutte le date

(Adnkronos) – Settembre mese caldo sul fronte degli scioperi. Il settore più interessato quello dei trasporti, dalle ferrovie agli aerei passando per i mezzi pubblici. Le date da segnare, in particolare, sono quelle a cavallo tra il 7 e l’8 settembre per chi deve prendere il treno, il 30 settembre per chi dovrà volare, mentre il Tpl sarà protagonista di una lunga lista di proteste sparse un po’ in tutta Italia, con una particolare concentrazione nella giornata del 15.

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