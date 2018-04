Scimmie digitali

Di Paolo Artuso, Maurizio Codogno

Armando editore

Data di pubblicazione: 2018

ISBN: 9788869923524

Pagine: 160

Prezzo: € 15,00

La Rete sta cambiando il nostro cervello e la nostra mente: ci stiamo impoverendo nell’ineluttabile passaggio dall’homo analogicus all’homo digitalis… O almeno questo è quanto vogliono farci credere alcuni guru autonominati. Gli Autori non sono affatto d’accordo. I nostri principi comunicativi e cognitivi restano gli stessi. Nel mondo dell’always on quello che vogliamo è comunicare con chi ha i nostri stessi interessi. Conoscere è potere: ma per poter conoscere occorre prima imparare a trovare le cose davvero importanti. Questo libro offre gli strumenti per capire come sfuggire ai cacciatori di attenzione che sono i predatori dell’era tecnologica.

Paolo Artuso (Roma,1960), ha lavorato per Rai Radio Tre e ha collaborato con diverse riviste pubblicando articoli e saggi. Ha insegnato Filosofia della scienza all’Università di Cassino dal 2004 al 2008. Attualmente lavora in una grande azienda di servizi e si occupa di comunicazione digitale.

Maurizio Codogno (Torino, 1963), divulgatore matematico per passione, è stato uno dei pionieri di Internet in Italia, a capo della gerarchia italiana di Usenet News e direttore esecutivo della Naming Authority italiana, e ha partecipato ai gruppi di lavoro internazionali per la revisione degli standard di posta elettronica e del web.