Lo scorso luglio si è tenuto il secondo evento di condivisione con gli Ordini provinciali degli Ingegneri sul tema della rete delle scuole di Lepida previsto dal Protocollo di intesa che Lepida sta siglando con gli Ordini Provinciali degli Ingegneri della regione.

All’incontro hanno preso parte gli iscritti ai tre Ordini Provinciali di Rimini, Reggio-Emilia e Ferrara, che tra aprile e luglio hanno sottoscritto il Protocollo di intesa con Lepida. Organizzato con grande impegno dalle segreterie, nel contesto generale del progetto che vuole costruire un ponte tra gli ingegneri che mettono a disposizione le proprie competenze informatiche e le scuole che sempre più sono raggiunte dalla rete Lepida, l’evento è stato concentrato in una singola occasione per i tre Ordini con lo scopo di avere i professionisti pronti all’inizio dell’anno scolastico a settembre.

La risposta è stata importante: oltre 60 ingegneri partecipanti all’evento che, come accaduto nell’edizione rivolta all’Ordine di Bologna, hanno potuto conoscere le origini e le peculiarità della rete Lepida delle scuole, le caratteristiche dei servizi erogati e aprire un dialogo per capire come ottenere il massimo dal rapporto con l’Help Desk Reti di lepida (https://www.lepida.net/assistenza – Numero Verde 800 445 500 – e-mail: helpdesk.reti@lepida.it).

Due novità sono state presentate durante l’evento: la sessione di simulazione del troubleshooting di un problema simulato su un gemello digitale di un’installazione scolastica presso il laboratorio di Lepida è diventata interattiva, con un capace e ben attrezzato partecipante che è stato messo alla prova dal relatore per porre in pratica i principi presentati.

Nella sessione relativa ai servizi si è approfondito il discorso della sicurezza, parlando di un argomento importante, la difesa dal phishing, con vari strumenti interessanti, che ad esempio coinvolgono il DNS e che permettono di ridurre la superficie di esposizione degli utenti.