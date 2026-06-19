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Scelsa (Scalapay): “Oggi più importante che mai mettere la persona al centro”

Scelsa (Scalapay): “Oggi più importante che mai mettere la persona al centro”

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Scelsa (Scalapay): “Oggi più importante che mai mettere la persona al centro” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il motivo per cui Scalapay ha deciso di creare questo evento importante ‘The visionary exchange’ nasce da un’osservazione: che l’AI ultimamente ha sdoganato il collo di bottiglia che si era creato nella produzione del dato, per cui mai come oggi diventa importante mettere al centro la persona che è in grado di leggere, interpretare questi dati e di esprimere un’opinione”. Ad affermarlo Luca Scelsa, Cfo di Scalapay, a margine dell’evento “The visionary exchange” che si è svolto ieri a Palazzo Visconti a Milano.  

Scalapay, piattaforma leader del Buy Now, Pay Later ha riunito i rappresentanti di diverse aziende per discutere l’evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni.  

“Un aspetto importante che teniamo a ricreare in ‘The visionary exchange’ è la qualità delle relazioni umane”, ha spiegato Scelsa, “oggi più che mai emerge la persona, lo stile di leadership e la capacità di leggere e di interpretare i tempi”. 

economia

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Redazione Key4biz

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