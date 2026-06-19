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Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona”

Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona”

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Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Adnkronos

(Adnkronos) – “Oggi più che mai emerge la persona, lo stile di leadership e la capacità di leggere e di interpretare i tempi e di permettere di creare attorno a sé delle organizzazioni che si basino sull’autenticità e sulla qualità delle relazioni”, ha dichiarato Luca Scelsa, Cfo di Scalapay, a margine dell’evento “The visionary exchange” che si è svolto ieri a Milano a Palazzo Visconti e che ha riunito professionisti di diverse aziende per discutere dell’evoluzione dell’evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni. 

economia

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Redazione Key4biz

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