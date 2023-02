Tra le strategie che si possono attuare per risparmiare sulle bollette luce e gas vale la pena citare anche la possibilità di sottoscrivere un’offerta di tipo dual fuel. Ecco come fare.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Quando si parla di tariffe luce e gas, riuscire a risparmiare è un obiettivo che accomuna la quasi totalità dei consumatori. Oltre a ottimizzare i consumi, è di fondamentale importanza attivare forniture a prezzi convenienti e monitorare il mercato alla ricerca di offerte che prevedono promozioni o sconti.

Usando il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it è possibile accedere ad una panoramica completa delle migliori tariffe del momento. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è sempre riportato in bolletta) per scoprire subito quali sono le offerte più vantaggiose da attivare per massimizzare il risparmio.

Come è possibile risparmiare analizzando le offerte dei fornitori luce e gas

Analizzare le tariffe sul mercato dell’energia e del gas è il modo più veloce ed efficace per risparmiare sulle bollette. Se si ha già un contratto di fornitura attivo è altamente consigliato avere una bolletta sotto mano, in modo da verificare quali sono i consumi medi della propria famiglia e qual è la tariffa praticata dal proprio fornitore.

Mettere a confronto più tariffe fornisce diverse informazioni di cui tenere conto. Uno dei primi aspetti da considerare quando si analizza un’offerta è capire in che modo è strutturata la tariffa, distinguendo ad esempio tra quelle a prezzo fisso e quelle indicizzate. Mentre le prime sono invariabili, le seconde riflettono l’andamento del PUN, il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, o del PSV, il prezzo all’ingrosso del gas.

Tra le strategie che si possono attuare per risparmiare sulle bollette luce e gas vale la pena citare anche la possibilità di sottoscrivere un’offerta di tipo dual fuel, cioè attivare un contratto di fornitura del gas e dell’energia elettrica con lo stesso operatore. Quando si attiva un contratto dual fuel spesso si ha accesso a tariffe scontate, con un risparmio che è proporzionale al volume di energia e gas consumati durante l’anno.

Approfitta delle promozioni e degli sconti praticati dai fornitori

Scegliere la tariffa luce e gas più conveniente sul mercato non è l’unico modo che si ha per risparmiare sulle bollette. Mettendo a confronto le tariffe proposte da diversi fornitori è possibile verificare se ci sono offerte che prevedono sconti o promozioni particolari per chi attiva un nuovo contratto di fornitura.

È piuttosto comune trovare offerte che permettono di ottenere un bonus di benvenuto oppure uno sconto calcolato sulla base del proprio volume di consumo. In altri casi viene invece offerta la possibilità di sottoscrivere una tariffa scontata per il periodo iniziale della fornitura, solitamente per il primo anno.

Anche le tariffe a prezzo bloccato possono rivelarsi convenienti se si ha l’obiettivo di risparmiare sulle bollette luce e gas. In questo caso il fornitore si impegna ad applicare lo stesso prezzo a kWh o a Smc per il periodo di tempo stabilito nel contratto.

Un’offerta di questo tipo permette di massimizzare il risparmio se viene attivata in un momento che precede un periodo di rialzo dei prezzi della luce e del gas, mentre può rivelarsi meno conveniente se, al contrario, viene sottoscritta prima che inizi una discesa dei prezzi all’ingrosso.

Informati sulle agevolazioni in vigore

È possibile tagliare la bolletta anche grazie ad agevolazioni e a misure di sostegno messe in atto per far fronte al caro bollette. La misura più importante in questo senso è il bonus luce e gas, riconosciuto a nuclei a basso reddito o in cui è presente una persona gravemente malata che ha bisogno di utilizzare macchinari elettromedicali salvavita.

In particolare, per tutto il primo trimestre 2023 possono ottenere il bonus sociale luce e gas:

le famiglie che hanno un indicatore ISEE fino a 15.000 euro;

le famiglie numerose con più di quattro figli a carico che hanno un indicatore ISEE fino a 20.000 euro;

le famiglie che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza;

le famiglie che utilizzano uno degli apparecchi medicali individuati da un apposito Decreto del Ministero della Salute (in questo caso è possibile accedere ad un bonus luce dedicato)

Il bonus luce e gas consiste in uno sconto in bolletta che viene riconosciuto agli aventi diritto e il cui importo viene calcolato tenendo conto di diversi parametri, diversi a seconda del tipo di bonus a cui si fa riferimento.

Per il bonus luce per disagio economico si considerano la numerosità del nucleo familiare e il livello di ISEE, ad esempio, mentre per il bonus luce per disagio fisico vengono considerati la potenza impiegata e il volume di consumo annuo. Per il bonus gas incidono invece la numerosità del nucleo familiare, la zona climatica in cui si risiede e il tipo di fornitura attiva.

Consultando le tabelle di riferimento elaborate dall’ARERA è possibile sapere a quanto sconto si ha diritto. Ricordiamo che una famiglia può ricevere sia il bonus luce sia il bonus gas e, se rispetta i requisiti richiesti, può ottenere entrambi i tipi di bonus luce.