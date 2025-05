Scatta come WES

Impara come realizzare immagini in perfetto stile Wes Anderson.

Pagine: 160

160 Collana: Fuori Collana

Fuori Collana Pubblicazione: Maggio 2025

Maggio 2025 ISBN Libro: 9788850337958

Dalle riprese dall’alto de I Tenenbaum alla simmetria impeccabile di Grand Budapest Hotel, questo libro unico nel suo genere guida alla scoperta delle tecniche di ripresa che rendono la produzione di Wes Anderson inconfondibile e indimenticabile. Ogni capitolo esplora uno specifico aspetto dell’estetica del regista e, attraverso esempi pratici ed esercizi, mostra come ricreare le inconfondibili atmosfere dei film, trasformare momenti ordinari in scatti straordinari e sfruttare luce, colore e prospettiva per raccontare storie visive ricche di emozione e fantasia.

Una guida perfetta per appassionati di cinema, creativi e fotografi di ogni livello, che desiderano scattare immagini degne di una pellicola di Wes.

Adam Woodward, giornalista e critico cinematografico, è autore del libro The Worlds of Wes Anderson e editor della rivista Little White Lies, dedicata al cinema indipendente.

Liz Seabrook è una fotografa professionista di lifestyle e ritratti, che collabora con importanti testate come The Guardian e Condé Nast Traveller.

