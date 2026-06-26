Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev

(Adnkronos) – Ucraina e Russia hanno condotto oggi un nuovo scambio di 160 prigionieri di guerra per parte. Il presidente Zelensky ha annunciato la liberazione pubblicando un video sui suoi profili social: “Continuiamo a riportare a casa gli ucraini dalla prigionia in Russia. Oggi sono stati liberati 160 militari, tutti erano prigionieri dal 2022”. Il ministero della Difesa russo ha confermato i numeri dall’altra parte.

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