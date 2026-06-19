Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di leadership e innovazione

(Adnkronos) – Condividere punti di vista sull’evoluzione della leadership, del rapporto tra persone, delle innovazioni. Questo l’obiettivo di “The Visionary Exchange”, il nuovo format di Scalapay, piattaforma leader del Buy Now, Pay Later con oltre 12milioni di utenti, che è andato in scena ieri a Palazzo Visconti a Milano. “Con ‘The visionary exchange’ scopriamo le persone dietro le aziende”, ha affermato il Cfo di Scalapay Luca Scelsa.
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