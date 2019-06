Vetrya ha rilasciato una piattaforma basata su modelli d’intelligenza artificiale che abilita lo sviluppo di servizi per la rete mobile 5G.

Il gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband , spiega che sfruttando l’elevata velocità fornita dalla rete mobile di quinta generazione e la sua ridotta latenza, sarà infatti possibile sviluppare servizi e soluzioni per utenza consumer e business.

Sbudy5: programma di open innovation

“La nuova rete mobile 5G si presenta come uno straordinario abilitatore di servizi. – ha dichiarato Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya – Operatori mobili e service provider si sono mossi in sincronia verso lo sviluppo della più innovativa e performante rete mobile della nostra epoca: il 5G. Il nostro gruppo è stato il primo al mondo a realizzare per TIM e Qualcomm la soluzione video streaming multi view su rete 5G, presentata all’ultimo Mobile World Congress di Barcellona ed ora, con Sbudy5, realizziamo una sofisticata piattaforma multiservizio che permette la diffusione dei servizi Internet alle persone e alle cose. Sbudy5 è anche un programma di open innovation che offre la possibilità a studenti, professionisti e medie imprese di candidare la propria idea di servizio su rete 5G. Vetrya continua il suo percorso d’innovazione sul mondo dei servizi e delle soluzioni, per offrire al mercato il meglio della tecnologia e i servizi più rivoluzionari”.

Il servizio Moby5

Uno dei primi servizi che verrà rilasciato è Moby5, una soluzione per il riconoscimento in tempo reale di persone e cose da smartphone 5G. Un motore basato su machine learning che impara di volta in volta a distinguere una quantità sempre maggiore d’immagini ed oggetti. La piattaforma, che rispetta tutti i parametri ed i vincoli delle attuali normative sulla privacy, trova una moltitudine di applicazioni, potendo essere usata come soluzione di mobile payment, advertising oltre che enabler di servizi di e-commerce innovativo.

Sbudy5 comprende anche un programma che permette a studenti, startup, piccole e medie società di candidare idee e proposte di servizi attraverso il portale web.