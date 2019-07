Il futuro della rete italiana a banda ultralarga tra stop-and-go. Quali le ragioni e quali i nodi da sciogliere? Questi i temi del confronto che si terrà a Roma il 17 luglio 2019, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in un momento cruciale per l’assunzione di decisioni consapevoli su questo tema.

Il futuro della rete italiana a banda ultralarga tra stop-and-go. Quali le ragioni e quali i nodi da sciogliere?

Quali i quesiti sullo schema operativo adottabile e quali i dubbi sui modelli di business?

Questi i temi del confronto che si terrà mercoledì 17 luglio dalle 17:00 alle 19:00 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29 a Roma, in un momento cruciale per l’assunzione di decisioni consapevoli su questo tema.

Il workshop sarà anche l’occasione di presentazione del libro di Fabrizio Dalle Nogare Regolazione e mercato delle comunicazioni elettroniche, per le Edizioni Giappichelli, che proprio su questi temi ha centrato la riflessione tra Governance della rete e nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche.

AGENDA

Saluto di apertura

Mirella Liuzzi, Segretario di Presidenza, Camera dei Deputati

Intervengono

Antonio Sassano , Professore, Università La Sapienza

, Professore, Università La Sapienza Andrea Zoppini, Professore, Università Roma Tre

Professore, Università Roma Tre Franco Bassanini, Presidente, Open Fiber

Presidente, Open Fiber Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato, TIM

Amministratore Delegato, TIM Mauro Coltorti , Presidente VIII Commissione, Senato

, Presidente VIII Commissione, Senato Alessandro Morelli, Presidente IX Commissione, Camera dei Deputati

Modera

Raffaele Barberio, Direttore, Key4biz

Conclude

Angelo Marcello Cardani, Presidente, AGCOM

Per le richieste di registrazione eventi@supercom.it

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito sino al raggiungimento della capienza massima