Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale

24 giugno 2019

Ore 10:00

La Lanterna

via Tomacelli 157 Roma

Il prossimo 24 giugno a Roma si terrà l’incontro “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo”, promosso da UNIVIDEO in collaborazione con Aires, Deg Europe – The Digital Entertainment Group Europe, GfK e Ivf – International Video Federation.

L’evento sarà l’occasione per esaminare nel dettaglio la composizione del mercato audiovisivo nazionale, con focus sull’offerta digitale Home Entertainment sia fisica, sia online. UNIVIDEO è l’Associazione di categoria che rappresenta gli editori audiovisivi su media digitali, con supporto fisico, come DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e online, con le tradizionali piattaforme di rete.

L’innovazione tecnologica, unitamente al cambiamento nella ricerca, consumo e fruizione da parte del grande pubblico dei prodotti audiovisivi, ha reso negli ultimi anni l’offerta fisica e digitale di contenuti audiovisivi sempre più allargata e diversificata.

Nel nostro Paese, secondo dati dell’ultimo Rapporto UNIVIDEO pubblicato lo scorso anno, ci sono circa 5 milioni di acquirenti di prodotti audiovisivi, nel 60% dei casi preferiscono l’acquisto in maniera esclusiva di prodotto fisico, contro, invece, il 30% che opta per l’acquisto digitale.

Circa il 10% dei consumatori tende invece a sovrapporre i due formati.

Fondamentale anche l’innovazione tecnologica, con l’introduzione soprattutto negli Stati Uniti del supporto 4K Ultra HD, che aumenta il livello di esperienza audiovisiva in casa, facendo salire l’asticella della qualità della visione del prodotto per l’Home Entertainment di nuova generazione.

Il consumatore è ancora in cerca di un suo mix audiovisivo al passo con i tempi, esclusivo, personalizzato e su misura, con le offerte del digitale fisico e online, che sappiano coinvolgere la famiglia e soddisfare le esigenze individuali più sofisticate.

Il prossimo 24 giugno, l’evento UNIVIDEO offrirà sicuramente un panorama di dati aggiornati da esaminare e da cui far emergere le nuove tendenze del settore e del mercato.

Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma completo dell’evento.