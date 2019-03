Save the Date: il 22 marzo a Roma il dialogo sulla cooperazione Italia-Cina sulle Smart Cities con le eccellenze italiane

Smart Cities and Digital Transformation Dialogue

– Italy and China –

How to Make Cities Better Connected and More Intelligent

Venerdì 22 marzo 2019 – Roma

La Cina ha il maggior numero di progetti Smart Cities al mondo e per questo rappresenta una occasione enorme per l’industria e le città italiane.



L’evento, organizzato a margine della visita del Presidente cinese Xi Jinping a Roma, rappresenterà un’apertura di dialogo sulla cooperazione Italia-Cina sulle Smart Cities e la Trasformazione digitale.



La Cina, come è noto, vanta il maggior numero di progetti di smart cities a livello mondiale. Dei 1000 progetti in fase di realizzazione in vari Paesi del mondo, oltre 500 si concentrano in Cina e riguardano sia le grandi che le piccole città.

La Cina punta all’obbiettivo di creare 100 “città intelligenti” entro il 2020. Ma anche l’Italia può giocare un ruolo importante.

L’intento dell’evento è infatti quello di mostrare le eccellenze italiane del settore e le best practices dei Comuni italiani. Il tema delle Smart City può diventare un’area strategica di investimento e di cooperazione tra aziende italiane e cinesi.

Grazie all’uso dell’Intelligenza artificiale, dei Big data, Sensor, IoT, e servizi Cloud è possibile erogare ai cittadini nuovi servizi e migliorarne la qualità della vita. Al tempo stesso, si aprono enormi potenzialità di business per l’industria italiana di settore tutte da esplorare e sulle quali costruire una linea di crescita economica e di nuove competenze.



