I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale. Milano, 25 novembre 2019

I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale

Le Pubbliche Amministrazioni, le Imprese, i Consumatori



25 novembre 2019

Ore 09:30 – 17:30

Auditorium Università Bicocca

Milano

Perché i dati dei cittadini sono così importanti è perché occorre tutelarli?

Come impedire che essi vengano sfruttati impunemente dalle grandi multinazionali e senza alcuna consapevolezza da parte dei diretti interessati?

Vi è un uso intelligente dei dati che le Pubbliche Amministrazioni possono adottare per valorizzarli, senza ledere alcun interesse, anzi aggiungendo valore ai servizi offerti alla collettività?

Quali sono le differenze tra le misure pubbliche in vigore in Italia e quelle adottate in altri Paesi europei?

Perché l’uso improprio dei dati dei cittadini infrange la sovranità digitale del Paese?

E perché occorre mantenere integra la protezione dei dati dei cittadini, per sottrarsi a qualunque ingerenza di interessi terzi da parte di altri Paesi o da parte di interessi commerciali e industriali internazionali.

Qual è il filo che lega i dati dei cittadini e la geopolitica?

Di questo e di tanto altro si parlerà al convegno promosso da Privacy Italia e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca con l’intento di avviare un confronto tra Università, Istituzioni, Garante della Protezione dei Dati Personali, Pubbliche Amministrazioni, imprese.

