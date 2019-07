Save the date. FAPAV/Ipsos: ‘Industria, consumi culturali e comportamenti illeciti’, 11 luglio 2019. Roma

FAPAV/Ipsos

‘Industria, consumi culturali e comportamenti illeciti’

Presentazione dell’indagine 2018 sulla pirateria audiovisiva in Italia

Giovedì 11 luglio 2019

Ore 14:00

Auditorium dell’Ara PacisVia di Ripetta, 190 Roma

Il prossimo 11 luglio a Roma all’Auditorium dell’Ara Pacis, alle ore 14:00, sarà presentata ufficialmente l’indagine 2018 sulla pirateria audiovisiva in Italia, condotta da Ipsos per la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV).

Un’occasione importante per approfondire, comprendere e valutare tutti gli aspetti del fenomeno e per riflettere sulle migliori strategie da porre in essere per il suo contrasto.

AGENDA

Ore 14:00

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 14:30

Introduce

Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV

Presentazione dell’indagine

Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia

Modera

Costanza Calabrese, Giornalista TG5

Intervengono

“Consumi culturali e analisi del fenomeno”

Giancarlo Leone , Presidente APA

, Presidente APA Mario Lorini , Presidente ANEC

, Presidente ANEC Stan McCoy , Presidente MPA EMEA

, Presidente MPA EMEA Francesco Rutelli, Presidente ANICA (Video)

“Industria e comportamenti illeciti”

Marco Chimenz , AD Cattleya

, AD Cattleya Stefano Longhini , Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso RTI

, Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso RTI Luciana Migliavacca , VP UNIVIDEO e Presidente Mustang Entertainment

, VP UNIVIDEO e Presidente Mustang Entertainment Roberto Scrivo, Direttore Public Affairs & Comunicazione Istituzionale Sky Italia

Conclusioni

Vito Crimi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segue cocktail