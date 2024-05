SPAZIO EUROPA, Via IV Novembre, 149 Roma

Sala conferenze – piano terra

30 maggio 2024 | 09:30 – 13:30

“Lo stato di attuazione del PNRR, il quadro aggiornato delle risorse, ricadute per aziende e territorio“, questo il titolo dell’evento che si terrà giovedì 30 maggio presso lo Spazio Europa – location gestita dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea – dalle 09:30 alle 13:30 con il focus sulle politiche italiane per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza nei Comuni italiani.

Il momento di confronto è promosso da ANFoV, con il patrocinio di Uncem e con il contributo di CSI, Iren Smart Solutions, Eagle Projects, Retelit e Tecno Lab Energy. Key4biz è media partner.

Gli speaker:

Paolo Aielli, Direttore Generale, Comune di Roma

Marco Bussone, Presidente, UNCEM, Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani

Giovanni Caudo, Presidente, Commissione Speciale PNRR, Comune di Roma

Roberto Conte, Amministratore Delegato, Iren Smart Solutions

, Amministratore Delegato, Iren Smart Solutions Umberto De Julio, Presidente, ANFoV, Associazione nazionale per la convergenza nei servizi di comunicazione digitale

Carmine Di Nuzzo, Direttore, Ispettorato Generale PNRR, Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Eliana Longi, IX Commissione Trasporti, Poste e TLC, Camera dei Deputati

Gaetano Manfredi, Sindaco, Napoli*

Matteo Monti, Sindaco, Cernobbio*

Roberta Neri, Presidente, Retelit*

Veronica Nicotra, Segretario Generale, ANCI*

Alessio Nisi, Sindaco, Campagnano di Roma

Pietro Pacini, Direttore Generale, CSI Piemonte e Presidente Assinter Italia

Nicola Pasquino, Professore di misure elettriche ed elettroniche, Università di Napoli Federico II

Donatella Proto, Direttore, Unità di Missione PNRR, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Paolo Antonini, Direttore Commerciale, Eagleproject

, Direttore Commerciale, Eagleproject Ermenegilda Siniscalchi, Capo Gabinetto, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR*

*invitato

Per partecipare è necessario compilare il form e inviare la richiesta.

RICHIEDI DI PARTECIPARE

La segreteria verificherà la disponibilità di posti e invierà un’email di conferma in caso di accettazione della sua richiesta.