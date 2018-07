Save the Date: 5G Italy – The Global Meeting in Rome, 4-5-6 Dicembre 2018

Il CNIT è lieto di invitarla a

5G Italy. The Global Meeting in Rome

La cooperazione tra Governi, Industrie e Università

4-5-6 dicembre 2018

CNR Sede Centrale

Piazzale Aldo Moro, 7

Roma

Con l’arrivo del 5G nulla sarà più come prima. La rete 5G non solo ha migliori prestazioni, ma costituisce una rivoluzione rispetto alle generazioni precedenti: riguarda l’intera rete e non solo la parte cellulare; realizza molte funzioni in software invece che in hardware; introduce nuove categorie di servizi e applicazioni.

L’evento proposto dal CNIT “5G Italy. The Global Meeting in Rome” intende offrire un quadro completo e aggiornato del profondo processo di trasformazione in atto nel settore, attraverso il coinvolgimento di Governo, Parlamento, Commissione Europea, autorità regolatorie, agenzie governative, enti locali, imprese, università e centri di ricerca, consumatori.

Obiettivo dell’iniziativa sarà anche quello di presentare le testimonianze e le esperienze più avanzate in Italia, Europa, Usa e Asia.

Il 5G consentirà applicazioni sino ad ora irrealizzabili, aprirà nuove prospettive per i consumatori e abiliterà nuovi strumenti di crescita per le imprese. Ne beneficeranno tutti i servizi, sia quelli già consolidati (che disporranno di migliori prestazioni), sia quelli di nuova generazione che sino ad ora mancavano della base tecnologica necessaria: dall’IoT alla Telemedicina, dalle Smart Car a guida autonoma all’Industria 4.0.

Nel nuovo ecosistema si faranno in modo diverso le attività tradizionali e si affermeranno nuove attività. Saranno necessari investimenti per la trasformazione delle infrastrutture, regole che indichino come assicurare competizione tra i soggetti dei mercati e tutelino gli interessi dei consumatori, modelli di business adeguati alle nuove dinamiche di mercato, competenze per assicurare la progettazione e l’esercizio di nuovi modelli sia dal punto di vista tecnologico, che economico e sociale.

Agenda dei lavori e tematiche saranno diffuse nei prossimi giorni.

La Conferenza sarà in italiano ed inglese.

____

Il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it), ente non-profit e riconosciuto dal MIUR, svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ICT. Esso consorzia 37 università, a cui si aggiungono 6 unità di ricerca presso il CNR, per un totale di 43 unità di ricerca, e quattro Laboratori Nazionali.

Nel CNIT operano come dipendenti più di 100 ricercatori e tecnici, a cui si aggiungono circa 1300 docenti e ricercatori appartenenti alle università consorziate. Il CNIT ha partecipato a centinaia di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Nel programma europeo H2020 il CNIT ha ottenuto 31 progetti e ne coordina 10. L’attività di trasferimento dell’innovazione generata dal sistema universitario verso le aziende costituisce una missione prioritaria del CNIT.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sponsorizzazione rivolgersi a

eventi@supercom.it