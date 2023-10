Nuova fase di cooperazione tra Mosca e Teheran, stavolta per la costruzione e il lancio in orbita di una nuova costellazione di satelliti geostazionari, ma anche per impieghi di telerilevamento e di telecomunicazione. La paura di Washington è che siano utilizzati anche per supporto ad azioni terroristiche e per colpire obiettivi sensibili occidentali.

Satelliti e geopolitica, cosa accade in Medio Oriente?

I satelliti sono e saranno sempre più elementi strategici nel confronto geopolitico tra nazioni e schieramenti globali. Lo abbiamo visto in Ucraina e lo stiamo vedendo nel conflitto tra Hamas e Israele in Palestina. Poco più di 48 ore fa Tel Aviv ha respinto al mittente, Elon Musk, l’offerta ai palestinesi del sistema Starlink per garantire connettività stabile alle organizzazioni non governative e tutte le associazioni umanitarie al lavoro in queste ore drammatiche nella striscia di Gaza.

Il pericolo che la costellazione di satelliti sia sfruttata dai miliziani di Hamas contro obiettivi israeliani è troppo forte, secondo quanto affermato dal ministro israeliano per le Comunicazioni, Shlomo Karhi, e riportato dal Sole 24 Ore.

La centralità di questa tecnologia nei nuovi assetti geopolitici mondiali non è certo una novità nel panorama internazionale, conferma l’abbiamo avuta anche nella guerra in Ucraina, ancora in corso, dove le connessioni satellitari, il telerilevamento e il controllo delle telecomunicazioni giocano un ruolo chiave nelle sorti del conflitto.

Proprio la Russia, secondo la locale agenzia di stampa TASS, avrebbe concordato con l’Iran un programma di lavoro sui satelliti.

L’Iran chiede aiuto a Mosca per accelerare il proprio programma satellitare

Mosca potrebbe aiutare Teheran nella realizzazione della sua prima costellazione di dieci satelliti da far stazionare in orbita bassa, che sarà chiamata “Generale Soleimani” (dal nome del generale Qassem Soleimani, storico comandante delle Guardie iraniane della Rivoluzione e delle Quds Force, morto nel raid americano all’aeroporto di Baghdad nel 2020).

Secondo l’agenzia di stampa Mehr, si tratterebbe in particolare di progettare e costruire il nuovo satellite Khayyam-2 (il primo è stato lanciato nell’agosto 2022) e di arrivare al lancio della costellazione entro i prossimi due anni.

Questo si aggiungerà ad una serie di piccoli satelliti geostazionari, ad uno per i telerilevamenti radar e ad un altro per le telecomunicazioni, il Nahid-3.

La costellazione Soleimani dovrebbe essere inviata nello spazio tramite il lanciatore “Sarir” attualmente in fase di sviluppo, ha spiegato Hassan Salarieh, capo dell’Agenzia spaziale iraniana.

Il ministro iraniano per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Issa Zarepour, ha dichiarato la scorsa settimana che l’Iran sta lavorando per inviare esseri umani nello spazio nel corso dei prossimi cinque anni.

Per l’industria aerospaziale russa una boccata d’ossigeno, ma gli USA e i partner occidentali sono in allarme

L’Iran, che dal 1959 è uno dei 24 membri fondatori della Commissione delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS), ha presentato il suo programma spaziale nel 2004. Il lancio dei suo i satelliti fa parte di un più ampio programma di sviluppo di soluzioni di telecomunicazione satellitare, in particolare per l’internet delle cose, ad uso civile e commerciale.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, tra cui l’Italia ovviamente, non vedono di buon occhio questa cosa. L’allarme lanciato da Washington è chiaro e diretto: non ci fidiamo dei satelliti iraniani, potrebbero essere sfruttati per supportare azioni militari ai danni dei Paesi alleati degli Stati Uniti o per colpire obiettivi sensibili occidentali in diverse regioni.

Proprio di questi giorni la notizia che i satelliti iraniani Noor II e III sono in orbita sopra l’India, a quasi 500 km di altezza, con funzionalità di telerilevamento ad alta definizione, sia per missioni militari, sia per la risposta rapida a disastri naturali.

Per la Russia, invece, un’occasione per rilanciare la propria industria aerospaziale (a caccia di clienti), soprattutto dopo le sanzioni imposte dai Pesi NATO a Mosca a seguito dell’invasione dell’Ucraina e della guerra che ne è seguita, ma anche per rafforzare la sempre meno ipotetica e più concreta coalizione asiatica.