Satelliti nuovi cavalli di Troia, la Russia non si fida di Starlink

Il Consiglio di Sicurezza russo ha stabilito che i sistemi di comunicazione satellitare di Starlink e OneWeb potrebbero essere utilizzati per destabilizzare e creare il caos in altri paesi. Per questo Mosca considera la diffusione della tecnologia satellitare a orbita bassa LEO metta a rischio la sovranità nazionale e chiede a gran voce un’accelerazione dello sviluppo del suo sistema satellitare denominato “Rassvet”, una rete satellitare russa anti-Starlink.

La dichiarazione è giunta sulla scia di notizie riguardanti un pericoloso incontro ravvicinato tra un satellite russo e un satellite gestito dall’azienda finlandese ICEYE.

Tra l’altro, recentemente alcuni analisti sostengono che un satellite russo passato molto vicino ad un satellite radar commerciale rappresenti il primo avvertimento del Cremlino ai sostenitori di Kiev.

Starlink visto come una minaccia a Mosca

Le autorità russe vedono nell’espansione di Starlink una minaccia. Il Consiglio di Sicurezza di Mosca è giunto a queste conclusioni aggiungendo che sistemi satellitari occidentali potrebbero influire sul quadro socio politico in altri paesi.

E’ per questo che Mosca sottolinea la necessità per la Russia di realizzare i suoi propri satelliti, alternativi a quelli di Elon Musk.

La Russia sta sviluppando il proprio sistema “Rassvet”

L’equivalente russo di Starlink si chiama “Rassvet”. Il suo sviluppo è iniziato nel 2022. Secondo quanto riportato, la costellazione conta attualmente soltanto 32 satelliti. Nel giugno 2025, l’allora capo di Roscosmos, Dmitry Bakanov, ha dichiarato che, in una prima fase, è previsto l’ampliamento del sistema fino a 350 satelliti. Ciò dovrebbe garantire una copertura di comunicazione globale attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A lungo termine, la Russia punta ad aumentare il numero di satelliti a 900. Per fare un confronto, la rete Starlink conta già oltre 10.000 satelliti in orbita. Elon Musk ha annunciato in passato l’intenzione di espandere tale costellazione fino a 42.000 unità. Di conseguenza, il sistema russo risulta ancora notevolmente più piccolo di Starlink in termini di dimensioni. Allo stesso tempo, Mosca insiste sulla necessità di potenziare rapidamente le proprie capacità spaziali.

Un satellite russo si è avvicinato a un satellite della società ICEYE

La dichiarazione del Consiglio di sicurezza russo è giunta nel contesto di alcune segnalazioni riguardanti incidenti in orbita. Nello specifico, a ottobre, il satellite militare russo “Kosmos-2612” si è avvicinato pericolosamente al satellite X36, gestito dall’azienda finlandese ICEYE. Quest’ultima fornisce immagini satellitari e dati di intelligence utilizzati dall’Ucraina. Secondo il quotidiano The Moscow Times, durante l’avvicinamento, la distanza tra il satellite russo e quello finlandese è variata da uno a cinque chilometri; una distanza estremamente ridotta nell’ambito delle tecnologie spaziali.

Le manovre del satellite russo hanno destato preoccupazione tra gli esperti.

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