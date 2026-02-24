Un report realizzato dalla società di analisi Markets and Markets (M&M) prevede che il mercato dei satelliti potrebbe raggiungere quota 46,79 miliardi nel 2031, con una crescita media annua (CAGR) del 16,9%.

Lo studio di M&M sostiene che l’industria satellitare sta crescendo a questo ritmo impressionante grazie alla crescente dipendenza dai servizi spaziali, che includono reti finanziarie, risposta alle catastrofi e monitoraggio climatico. Tuttavia, per quanto preziosi siano questi segmenti, è il rapido aumento dell’utilizzo da parte delle attività commerciali che probabilmente determinerà una crescita esponenziale.

Operatori commerciali come Starlink vero traino del mercato

Operatori commerciali, come Starlink di Elon Musk, stanno lanciando – o pianificando di lanciare – servizi a banda larga e servizi diretti al consumatore. Questo cambiamento, afferma M&M, rappresenta un passaggio da attività basate sul governo a modelli aziendali.

Satelliti per comunicazione segmento principale

Secondo il report, si prevede che i satelliti per comunicazioni registreranno la crescita più rapida nei prossimi 10 anni e includeranno il supporto per connessioni di backhaul basate sulle telecomunicazioni, servizi cloud e connettività verso regioni remote.

Satelliti opzione di riserva in caso di disastri

Un numero sempre maggiore di piattaforme aeronautiche, marittime e mobili sta passando alla connettività satellitare, il che sta rafforzando questo slancio. In caso di emergenze e guasti di rete, i satelliti sono considerati un’opzione affidabile, aumentando la dipendenza dai sistemi di comunicazione satellitare.

Medio Oriente seconda regione in più rapida crescita

Tra le regioni esaminate dal rapporto, M&M afferma che il Medio Oriente dovrebbe essere la seconda regione in più rapida crescita (anche l’Asia-Pacifico è in rapida crescita, con una quota di fatturato del 39,3% nel 2025). Ciò è dovuto principalmente all’aumento della spesa pubblica per programmi spaziali nazionali e infrastrutture digitali. I paesi della regione MENA stanno lanciando satelliti per esigenze di comunicazione sicura, osservazione della Terra e monitoraggio.

Vi è anche una maggiore attenzione alle città intelligenti, al monitoraggio delle risorse petrolifere e del gas e alla sicurezza delle frontiere, che sta trainando la domanda di satelliti. Un forte sostegno finanziario e le partnership con i produttori di satelliti globali stanno contribuendo ad accelerare la crescita in tutta la regione.

