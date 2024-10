Satelliti. Il Governo già d’accordo con Starlink?

Le notizie di oggi:

Satelliti. Prosegue l’indagine per corruzione nell’ambito del caso Sogei, e da quanto emerge gli inquirenti si domandano se il Governo fosse già d’accordo con Starlink per una commessa satellitare da 1,5 miliardi di euro all’Italia.

Sanità digitale, per il ministro della Salute Orazio Schillaci: ‘Nel FSE link a sistema trapianti e garanzia privacy in quanto la modernizzazione della sanità va contemperata con l’esigenza di tutelare il diritto alla protezione dei dati’.

Per Antonio Amati (Almaviva): ‘La raccolta dati fondamentale per cronicità e teleriabilitazione’. Le loro dichiarazioni a ComoLake 2024.

