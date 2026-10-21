Artico, la nuova strategia Ue punta su cavi sottomarini e satelliti per sicurezza e sovranità digitale

La nuova Strategia europea per l’Artico porta la connettività digitale tra le priorità di sicurezza e sviluppo dell’Unione. Presentata dalla Commissione europea e dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, delinea un quadro di cooperazione con i partner artici fondato su quattro obiettivi: rafforzare sicurezza e resilienza, contrastare il cambiamento climatico, promuovere la prosperità e creare opportunità per le comunità locali.

Tra le iniziative più rilevanti per l’autonomia strategica europea ci sono il cavo sottomarino Pan-Arctic Cable, il progetto Arctic Cable Hub e la connettività satellitare sicura di IRIS².

La posta in gioco va oltre il collegamento delle aree remote. L’Artico è una porta tra Nord America ed Europa e ospita rotte di comunicazione e trasporto essenziali. Il progressivo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte stagionali, mentre la competizione per risorse e accesso alla regione accresce il peso strategico delle infrastrutture. La Nato descrive l’Artico come un’area di crescente rivalità e segnala l’intensificarsi dell’attività militare russa e dell’interesse cinese.

Una strategia che punta a rendere l’Unione “pronta, reattiva e resiliente”, ad assicurare “continuità negli approvvigionamenti proteggendo proprio i confini marittimi settentrionali, a partire dalla difesa delle infrastrutture critiche sottomarine”, ha spiegato Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per Sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, commissaria responsabile del portafoglio Tecnologie digitali e di frontiera.

Virkkunen (UE): “Investiremo in tecnologie intelligenti per individuare ogni possibile minaccia alle infrastrutture critiche”

“Come primo passo, l’UE sosterrà la creazione di un Arctic Cable Hub per monitorare e proteggere i cavi sottomarini nel Nord Atlantico e nell’Artico e contribuire al loro ripristino. Investirà inoltre in tecnologie intelligenti per individuare potenziali minacce a queste infrastrutture critiche.

Nell’Artico stanno emergendo opportunità di cooperazione economica nei settori delle energie rinnovabili, delle materie prime critiche, dei trasporti a duplice uso, della connettività digitale e delle industrie marine sostenibili”, ha sottolineato Virkkunen.

“Bruxelles sosterrà uno sviluppo economico sostenibile, capace di creare posti di lavoro e migliorare le infrastrutture e la connettività. Lavorerà per integrare porti, collegamenti ferroviari, terminali energetici e infrastrutture satellitari e digitali nelle nuove reti commerciali e di trasporto artiche. Rafforzerà inoltre i collegamenti di trasporto verso l’Artico, adeguando i corridoi europei agli standard a duplice uso e accelerando l’attuazione del progetto Rail Nordica.

Sosterrà inoltre una connettività sottomarina sicura e resiliente attraverso il Pan-Arctic Cable – ha precisato la vicepresidente della Commissione europea – che collegherà direttamente la Groenlandia all’Europa. Fornirà inoltre connettività satellitare sicura per le comunicazioni governative attraverso IRIS² Arctic Connectivity”.

Ad inizio anno, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, assieme al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e al Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, hanno presentato il documento strategico nazionale sull’Artico, con al centro lo sviluppo delle infrastrutture critiche (anche sottomarine), l’energia, l’industria della Difesa, lo Spazio e i satelliti, le materie prime critiche.

Cosa sono il Pan-Arctic Cable e l’Arctic Cable Hub

Il progetto Pan-Arctic Cable dell’Unione dovrebbe collegare direttamente la Groenlandia all’Europa. La strategia non presenta ancora un calendario o un piano finanziario dettagliato: lo indica come infrastruttura da sostenere per rendere le comunicazioni sottomarine più sicure e resilienti. È una distinzione importante, perché la costruzione di un cavo richiede investimenti, autorizzazioni, coordinamento tra più giurisdizioni e tempi lunghi. L’ITU stima che la realizzazione possa richiedere oltre due anni, a seconda delle condizioni operative e regolatorie.

I cavi trasportano circa il 99% del traffico Internet mondiale e sostengono servizi essenziali: transazioni finanziarie, cloud, comunicazioni pubbliche e attività delle imprese. Un collegamento artico aggiuntivo potrebbe ampliare la capacità disponibile, migliorare i collegamenti delle comunità locali e offrire una rotta alternativa in caso di interruzione di altri collegamenti. Ma un nuovo cavo non garantisce da solo la resilienza: conta anche dove approda, quali reti terrestri lo collegano ai centri di scambio e se esistono percorsi indipendenti per instradare il traffico in caso di guasto.

La Commissione propone inoltre un Arctic Cable Hub, inizialmente dedicato a monitorare, proteggere e contribuire alla riparazione dei cavi nel Nord Atlantico e nell’Artico. In seguito, il centro dovrebbe estendere le proprie attività al tracciamento delle cosiddette flotte ombra, al contrasto della pesca illegale e dell’inquinamento e al coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso. La strategia prevede anche investimenti in tecnologie per individuare minacce potenziali.

Non solo sorveglianza dei cavi sottomarini, anche maggiore capacità di riparazione

La protezione, tuttavia, non si esaurisce nella sorveglianza. Secondo l’ITU, le cause più frequenti di danno ai cavi sono attività umane accidentali, come pesca e ancoraggio, insieme a pericoli naturali e all’invecchiamento delle infrastrutture. Nel 2025 sono state segnalate nel mondo oltre 170 riparazioni, quasi quattro guasti alla settimana in media. Il sabotaggio è quindi un rischio da prendere sul serio, ma non è l’unica minaccia né quella statisticamente più comune.

Servono rotte ridondanti, sorveglianza marittima, condivisione tempestiva delle informazioni, capacità di riparazione e protezione dei punti di approdo. La Nato ha già promosso strutture di coordinamento e strumenti per migliorare la consapevolezza situazionale, anche attraverso sensori e droni marittimi. La proposta europea di un Hub potrà rafforzare questo lavoro se sarà integrata con i partner artici, gli operatori privati e le iniziative dell’Alleanza.

IRIS² per le comunicazioni governative

Accanto ai cavi, la Strategia assegna a IRIS² un compito specifico: fornire connettività satellitare sicura per le comunicazioni governative nell’Artico. In aree remote, dove la rete terrestre è assente o vulnerabile, i satelliti possono sostenere comunicazioni istituzionali, operazioni di emergenza, sorveglianza marittima e continuità dei servizi durante un’interruzione. Il sistema europeo è progettato per combinare satelliti in orbita bassa e media e offrire comunicazioni sicure a governi e altri utenti.

Cavi e satelliti svolgono funzioni complementari. I cavi offrono elevata capacità e sono l’ossatura del traffico globale; i satelliti raggiungono località isolate e possono fornire un percorso alternativo. Nessuno dei due è invulnerabile: i primi possono subire danni fisici o essere interrotti, mentre i collegamenti satellitari dipendono da terminali, copertura e gestione sicura dei sistemi. La resilienza richiede quindi diversificazione, protezione informatica, piani di continuità e cooperazione tra chi gestisce le reti.

Dalla strategia ai progetti

La strategia comprende anche misure su clima e ricerca: l’Unione intende rafforzare osservazione e condivisione dei dati, anche attraverso OceanEye, e istituire un Polar Research Hub. Sul versante economico, punta a integrare porti, ferrovie, terminali energetici e infrastrutture digitali nelle nuove reti artiche; cita inoltre il potenziamento dei corridoi di trasporto a uso duale e il progetto Rail Nordica. Per le comunità, indica sostegno a formazione, scambi Erasmus+, dialoghi con i giovani e cooperazione tra amministrazioni locali.

Per l’autonomia strategica europea, il passaggio decisivo sarà dare concretezza a questi annunci: definire finanziamenti, responsabilità, standard di sicurezza e tempi, coordinando gli investimenti con i Paesi artici e gli operatori che possiedono e gestiscono le reti. La strategia riconosce che cavi e satelliti sono ormai parte della sicurezza dell’Artico. La prova sarà costruire collegamenti che restino disponibili anche quando guasti, condizioni estreme o tensioni geopolitiche mettono sotto pressione la regione.

Anche questi temi saranno al centro della terza edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, che si svolgerà il 1° dicembre 2026 a Roma, nell’auditorium Luigi Broglio presso la sede dell’ASI.

Punto di riferimento in Italia per l’analisi strategica, tecnologica, industriale e normativa sui nuovi domini emergenti della geopolitica globale – lo Spazio e i fondali marini – la Conferenza Space&Underwater si propone come piattaforma di confronto ad alto livello sul futuro della sicurezza, della tecnologia e della sovranità nazionale in un mondo sempre più interconnesso e instabile.

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