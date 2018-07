Satelliti e 5G, l’8 ottobre giornata nazionale all’Università di Roma Tor Vergata

Il NITEL (Consorzio Nazionale e Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica) e il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) promuovono per il prossimo 8 ottobre all’Università di Roma Tor Vergata la 1ª giornata nazionale sul ruolo dei sistemi via satellite nello sviluppo e nel dispiegamento del sistema 5G.

Il NITEL (Consorzio Nazionale e Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica) e il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) promuovono per il prossimo 8 ottobre all’Università di Roma Tor Vergata la 1ª giornata nazionale sul ruolo dei sistemi via satellite nello sviluppo e nel dispiegamento del sistema 5G. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e con l’Agenzia Spaziale Europea, intende anche fare il punto sulle iniziative concrete in atto nel nostro Paese.

“Obiettivi della giornata – ha dichiarato il prof. Michele Luglio docente di Telecomunicazioni all’Università di Tor Vergata e coordinatore dell’iniziativa – sono delineare un quadro puntuale dell’attuale sviluppo della tecnologia e dei servizi satellitari in funzione del 5G in Italia, rilevare l’interesse e i progetti in atto e in via di sviluppo della comunità nazionale sull’argomento per tracciare le prospettive concrete per i prossimi anni”.

La giornata di lavoro prevede la presentazione dei programmi ESA e ASI in tema 5G. Seguirà la presentazione di due progetti SHINE (Security and content rights management in satellite assisted in network caching systems) e VIBES (Implementation of Virtualised Network Functions (VNFS) for Broadband Satellite Networks) e, successivamente, una rassegna di esperienze concrete sviluppate dalla comunità nazionale, sia accademica che industriale. Sulla base delle presentazioni e della discussione, si procederà a valutare le prospettive e le aspettative della comunità nazionale sul tema, al fine di proporre un piano di azione per i prossimi anni.

Il comitato scientifico dell’evento è composto da prof.ssa Antonia Maria Tulino (Università di Napoli Federico II), prof. Alessandro Vanelli Coralli (Università di Bologna), prof. Claudio Enrico Palazzi (Università di Padova), prof. Cesare Roseti (Università di Roma Tor Vergata). Del comitato esecutivo fa parte, oltre al prof. Luglio, il prof. Simon Pietro Romano (Università di Napoli Federico II).

Fra i relatori parteciperanno Maria Guta, Antonio Franchi e Rita Rinaldo dell’ESA, Enrico Russo e Alberto Tuozzi dell’ASI.