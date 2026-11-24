Russia, l’ipotesi dei satelliti armati con l’atomica: cosa sappiamo del satellite Sputnik-S

La notizia mette paura, inutile nasconderlo, ma va letta con cautela. L’inchiesta di Süddeutsche Zeitung, NDR e WDR riferisce che servizi segreti e militari occidentali, compresi il Bundesnachrichtendienst e la Bundeswehr, ritengono possibile che la Russia porti in orbita un satellite armato con un ordigno nucleare.

Le comunicazioni d’allerta scambiate tra alcuni Paesi della Nato all’inizio di novembre indicherebbero una finestra di circa 60 giorni. Il Comando spaziale tedesco considera possibile un lancio a dicembre. Il satellite, chiamato Sputnik-S nelle informazioni citate dai media, sarebbe stato assemblato da anni e si troverebbe nell’area di Mosca. Sono valutazioni attribuite a fonti d’intelligence, non elementi verificabili pubblicamente in modo autonomo.

Il governo tedesco non ha confermato i dettagli. Il ministero della Difesa ha richiamato la riservatezza delle proprie valutazioni. L’ambasciata russa ha dichiarato di non avere informazioni sui fatti descritti e ha respinto le accuse. Il cancelliere Friedrich Merz ha definito le notizie “scioccanti”, sostenendo che mostrerebbero a quale livello di escalation Mosca sarebbe disposta ad arrivare.

Anche Reuters e The Guardian hanno ripreso il contenuto dell’inchiesta, ma la loro copertura non costituisce una conferma indipendente dell’esistenza del satellite o dell’imminenza del lancio.

Che cosa aggiunge il rapporto dell’intelligence Usa

L’allarme non nasce dal nulla, più vole anche su Key4Biz abbiamo parlato di armamenti spaziali, in particolare di soluzioni anti-satellite. A ottobre la Defense Intelligence Agency (DIA), il servizio di intelligence militare statunitense, ha pubblicato il rapporto Challenges to Security in Space 2026. Il documento afferma che la Russia sta sviluppando un satellite progettato per trasportare un’arma nucleare e avverte che una detonazione nello spazio potrebbe compromettere migliaia di satelliti e lasciare fasce di radiazione capaci di danneggiarne altri negli anni successivi. La DIA non dice, nel passaggio pubblico, che Sputnik-S sia pronto al lancio né che il lancio sia fissato per dicembre, questa previsione specifica proviene dalle informazioni riservate citate dai media tedeschi.

La distinzione conta. Il rapporto pubblico attesta che Washington considera credibile lo sviluppo di una capacità di questo tipo, ma non porta prove a sostegno che un ordigno sia già stato installato su un satellite pronto a partire.

Anche Kosmos-2553, lanciato nel febbraio 2022, va trattato con cautela: Mosca ha dichiarato che serviva a studiare gli effetti delle radiazioni sui sistemi elettronici.

Secondo l’inchiesta tedesca, gli apparati occidentali sospettano invece che il satellite possa essere servito a testare componenti o condizioni utili a un futuro sistema nucleare anti-satellite. Il sospetto, però, non equivale a una prova concreta che Kosmos-2553 sia un prototipo d’arma.

Perché un’esplosione nucleare nello spazio colpirebbe anche la Russia

Un ordigno nucleare in orbita avrebbe una funzione diversa da quella di un missile diretto contro un obiettivo a terra. La minaccia principale sarebbe la capacità di danneggiare o rendere inutilizzabili satelliti: quelli militari, ma anche quelli commerciali e civili da cui dipendono telecomunicazioni, navigazione, previsioni meteorologiche e numerosi servizi quotidiani.

Gli effetti non sarebbero però identici in ogni scenario. Dipenderebbero da quota, potenza dell’ordigno e distribuzione dei satelliti. La DIA parla di un possibile degrado esteso e di radiazioni persistenti, non di un effetto automatico e uniforme su ogni satellite in orbita. Una detonazione sarebbe inoltre difficilmente selettiva: danneggerebbe sistemi di Paesi diversi, compresi quelli di Stati non coinvolti in un conflitto e, potenzialmente, assetti russi. Per Mosca potrebbe quindi valere soprattutto come minaccia di deterrenza e coercizione: disporre di una capacità capace di mettere a rischio infrastrutture essenziali, anche senza usarla.

Lo spazio è già un ambiente militare conteso. Satelliti per comunicazioni, osservazione e navigazione hanno un ruolo nelle operazioni terrestri, allo stesso tempo, gli Stati sviluppano o impiegano strumenti per interferire con i sistemi avversari, dai disturbi radio agli attacchi informatici, fino alle capacità anti-satellite.

Il trattato del 1967 e il rischio di una nuova escalation

Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 vieta agli Stati parte di collocare in orbita oggetti che trasportino armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, e di installarle sui corpi celesti o stazionarle nello spazio in altro modo. Non vieta, invece, ogni uso militare dello spazio: satelliti di ricognizione e comunicazione militare sono da tempo parte degli apparati di difesa.

Se venisse confermato il collocamento in orbita di un satellite con un ordigno nucleare, il problema giuridico sarebbe quindi specifico e grave. Nel dicembre 2024 l’Assemblea generale dell’Onu ha riaffermato gli obblighi del trattato con 167 voti favorevoli, quattro contrari e sei astensioni; la Russia è stata tra i voti contrari.

L’elemento più preoccupante, per l’Europa, non è soltanto la possibilità di un singolo lancio. È la dipendenza da infrastrutture orbitali vulnerabili e la difficoltà di proteggere o sostituire rapidamente i satelliti colpiti. Berlino ha annunciato investimenti per la sicurezza spaziale, ma secondo la stessa inchiesta molti progetti tedeschi sarebbero ancora in fase di sviluppo e destinati a diventare operativi più avanti. La rivelazione, se confermata, metterebbe in luce un problema più ampio: la competizione militare nello spazio avanza più rapidamente delle capacità europee di difesa e resilienza. L’ordine e la pace non si impongono con le armi, non funziona mai, né tanto meno con la forza. Serve subito una massiccia iniziativa diplomatica ad ampio spettro, dalla terra al cielo, passando per i mari, che però al momento non c’è o se è in corso è fortemente limitata da più parti.

In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana , la conferenza internazionale Space&Underwater torna a Roma, il principale forum italiano per l’analisi strategica, tecnologica, industriale e normativa su due ambiti emergenti della geopolitica globale: lo spazio extra-atmosferico e i fondali marini profondi. Promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia, la terza edizione si terrà il 1° dicembre 2026 presso la sede dell’ASI, nell’Auditorium Luigi Broglio.

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