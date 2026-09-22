Il test satellitare in Lombardia si è chiuso con risultati positivi e diventa quindi un benchmark nazionale. La connettività satellitare entra così a tutti gli effetti nel novero delle soluzioni da adottare per superare il digital divide nel nostro paese. E’ quanto emerge dalla comunicazione dei risultati della sperimentazione lombarda, fortemente voluta dal Sottosegretario alla Trasformazione Digitale Alessio Butti, che si è tenuta ieri a Milano.

La sperimentazione in Lombardia di Fastweb e Telespazio

La sperimentazione in Lombardia è stata realizzata da un raggruppamento composto da Fastweb e Telespazio, che si è avvalsa di Starlink, con l’appoggio dell’Università di Pavia per la validazione dei risultati. Si tratta di fatto di una sperimentazione di telefonia fissa, che riguarda il collegamento fra le antenne e i POP usati invece del cavo. L’idea a questo punto è replicare il modello in altre zone scoperte nei prossimi 12-18 mesi, con nuovi bandi locali.

Le prossime macro-aree e regioni coinvolte

La dorsale appenninica: Regioni come Abruzzo, Umbria, Marche e Molise saranno le prime beneficiarie dei nuovi accordi. Proprio lungo gli Appennini sono già state avviate le primissime sperimentazioni tecniche collaterali (come i test Direct to Cell effettuati da Fastweb) per portare la connettività sia fissa che mobile dove la fibra non arriverà mai per motivi di costi ed efficienza.

Le isole maggiori: Sardegna e Sicilia, a causa della complessa conformazione del territorio e dei numerosi borghi dell’entroterra completamente isolati dalle reti terrestri tradizionali, rientrano tra i target prioritari della mappatura post-sperimentazione. Le aree montane del Nord e Centro-Nord: Dopo l’esperienza pilota lombarda (che ha coinvolto le province di Como e Bergamo), i bandi verranno replicati progressivamente per coprire le aree montane di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Toscana.

Come vengono identificate le zone?

Le prossime aree a ricevere la connettività satellitare non verranno scelte a campione, ma saranno individuate capillarmente attraverso l’aggiornamento dei database nazionali:

I civici “scoperti”: Verranno coperti tutti i piccoli comuni e i borghi montani inseriti come “aree bianchissime” all’interno delle rilevazioni ufficiali di Infratel Italia e della AGCOM Broadband Map.

Verranno coperti tutti i piccoli comuni e i borghi montani inseriti come “aree bianchissime” all’interno delle rilevazioni ufficiali di Infratel Italia e della AGCOM Broadband Map. Criterio di efficienza: Il Governo interverrà con il satellite laddove la posa della fibra ottica tradizionale o lo scavo stradale richiederebbero spese insostenibili (fino a decine di migliaia di euro per singolo civico), sostituendoli con un’attivazione via parabola dal costo di poche centinaia di euro.

Digitalizzazione, i test effettuati nella Lombardia ‘apripista’

Le prove hanno interessato 10 punti di raccolta e 39 configurazioni di ‘borgo virtuale‘. Attraverso dispositivi capaci di riprodurre il traffico di una comunità connessa. Il programma di test, articolato su sessanta giorni, ha simulato fino a 125 utenti contemporanei. Sono Impegnati in attività come navigazione web, streaming, videoconferenze, servizi cloud e telefonia via Internet. La sperimentazione è stata condotta sul campo in ogni condizione meteorologica, mettendo sotto stress la rete per testarne la reale stabilità.

Nello specifico, i comuni coinvolti nella sperimentazione sono:

– Bergamo;

– Brescia e Ponte di Legno (BS);

– Eupilio (CO);

– Corte de’ Frati (CR);

– Marudo, Pieve Fissiraga e Casalmaiocco (LO);

– Moglia (MN);

– Brugherio (MB);

– Montalto Pavese e Broni (PV);

– Sondrio, Torre Santamaria, Valdidentro e Valmasino (SO).

L’analisi preliminare ha rilevato velocità di download comprese tra 216,4 e 515,8 Mbps e di upload tra 33,7 e 91,9 Mbps, nelle configurazioni sottoposte a prova. Le valutazioni della qualità dei servizi si sono attestate tra 4 e 5 su 5, corrispondenti a prestazioni adeguate o ottimali. A Brescia, Moglia, Eupilio, Montalto Pavese e Sondrio, streaming e navigazione web hanno raggiunto il punteggio massimo. Le prove con carichi più intensi hanno inoltre evidenziato l’importanza di dimensionare correttamente la capacità condivisa, soprattutto per il traffico in upload.

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