Sasso Marconi: internet ad elevate prestazioni per le aziende del territorio

Anche le imprese del comparto industriale di via I Maggio/via Vizzano, a Pontecchio Marconi, potranno presto accedere ad Internet con Banda Ultra Larga (BUL) fino a 1Gbps, simmetrica e garantita, in continuità con quanto già realizzato nel 2019 nell’area industriale Cà de Testi.

Entrambe le aree sono state realizzate nell’ambito della LR 14/2014 sulla “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, che tra le sue finalità ha lo sviluppo di infrastrutture di connettività in BUL, purché non già offerte dagli Operatori TLC, per le aziende che operano in zone di digital divide.

L’operazione coinvolge 10 importanti realtà imprenditoriali del comparto di via I Maggio/via Vizzano e ha un costo complessivo di circa 110.000€, di cui 61.000€ finanziati con fondi pubblici e 50.000€ a carico delle imprese.

L’intervento è funzionale anche all’ampliamento della rete comunale di videosorveglianza e alla predisposizione di infrastrutture necessarie al collegamento delle aziende di via Sagittario. Durante la conferenza stampa l’Assessora Paola Salomoni ha evidenziato che “Una Regione iperconnessa è uno degli obiettivi principali dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna ‘Data Valley Bene Comune’, e l’Appennino e le aree interne sono state da subito la nostra priorità. Ci siamo concentrati sulle scuole e sulle imprese, i pilastri anche del nostro Patto per il Lavoro e per il Clima: l’operazione che abbiamo avviato a Sasso Marconi con queste dieci aziende del territorio è un esempio importante ed efficace di partnership tra pubblico e privato che rappresenta pienamente lo spirito di questa terra”.

Il Sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani ha invece precisato che “La disponibilità di collegamenti in Banda Ultra Larga è oggi un fattore critico di successo sia per il business sia per lo sviluppo democratico di un territorio. Grazie alla partnership con Lepida abbiamo offerto questa opportunità di alto livello tecnologico alle aziende di Pontecchio, proseguendo il piano di riqualificazione tecnologica avviato tre anni fa nella zona di Cà de Testi”.

Il DG di Lepida Gianluca Mazzini ha affermato che “Lepida è presente al fianco dei Comuni per portare la connettività alle aree produttive che mostrano palesi segni di divario digitale al fine di costruire un territorio a zero differenze. Sono quasi un centinaio le aree produttive tipicamente in contesti orografici difficili su cui abbiamo agito con oltre 500 aziende collegate”.