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Sanzioni Cina: l’Ue valuta la stretta sui beni dual use

Sanzioni Cina: l’Ue valuta la stretta sui beni dual use

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Sanzioni Cina: l’Ue valuta la stretta sui beni dual use Adnkronos

(Adnkronos) – La Commissione Europea sta “analizzando” le sanzioni imposte dalla Cina a 14 società dell’Ue, restringendone l’accesso a beni a duplice uso, civile e militare, come risposta al ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che colpisce, tra l’altro, 14 società cinesi e di Hong Kong. 

“Stiamo analizzando le misure – dice la portavoce capo dell’esecutivo comunitario Paula Pinho, durante il briefing con la stampa a Bruxelles – siamo in contatto con gli Stati membri per capire le conseguenze. Cercheremo chiarimenti con le controparti in Cina, per capire esattamente che cosa è in gioco”, conclude.  

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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