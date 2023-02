Sanremo 2023, obiettivo 12 milioni di telespettatori

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Mission impossible per Amadeus, oltre 64,9% di share durante la finale

Sanremo 2023 con almeno 12 milioni di spettatori (di media) e uno share oltre quota 64,9% durante la finale. E’ questo l’obiettivo di Amadeus che dal 7 all’11 febbraio 2023 in diretta su Rai 1 proverà, insieme a Gianni Morandi, a battere il record di share della scorsa edizione 2022, 11,3 milioni di spettatori di media e 13,4 durante la finale.

Cosa ci aspetta a Sanremo 2023

Ma, come mostra il grafico in apertura che mostra la serie storica dello share durante la finalissima di Sanremo dal 1988 a oggi, l’obiettivo per Amadeus in quella che potrebbe essere la sua ultima occasione (il presentatore ravennate al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani è al quarto Sanremo consecutivo) è solo uno: battere l’edizione di Sanremo del 1990. Quell’anno lo share della serata finale è schizzato al 76,3% per 14,4 milioni di telespettatori e una media di persone davanti al televisore pari a 13,9 milioni. Ma chi ha vinto Sanremo ’90? I Pooh con il brano Uomini Soli.

Chiara Ferragni è l’asso nella manica di Amadeus

Amadeus può dormire sogni tranquilli se la Ferragni sul palco dell’Ariston si dimostrerà brava come lo è nel gestire gli “affari di famiglia”. Per la cronaca l’imprenditrice, nata a Cremona il 7 maggio 1987, nel 2021 ha generato un giro di affari di 46,3 milioni di euro. Ma cosa farà la regina di Instagram, dal 2021 member of the board of directors del Gruppo Tod’s, sul palco di Sanremo?

I dettagli naturalmente sono segreti ma una cosa sulla partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 la sappiamo, come da tradizione, avrà tutto il palco dell’Ariston a disposizione per un monologo. Il monologo della Ferragni a Sanremo potrebbe essere incentrato sulla guerra civile scoppiata in Iran in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni morta il 16 settembre 2022 in carcere a Teheran dove era finita per avere indossato male il velo in pubblico. Chiara Ferragni è attesa sul palco dell’Ariston durante la serata di apertura, il 7 febbraio, e in quella di chiusura, 11 febbraio.

Le donne di Sanremo 2023, c’è anche la fidanzata di Enrico Mentana

La moglie di Fedez (recentemente al centro di una polemica per aver fatto in diretta una battuta su Emanuela Orlandi) ci saranno: Francesca Fagnani, giornalista legata sentimentalmente dal 2013 a Enrico Mentana conosciuta al piccolo schermo per essere ospite ricorrente come opinionista dei programmi La vita in diretta, Quarta Repubblica e Non è l’Arena; la campionessa di pallavolo Paola Egonu, classe 1988 schiacciatrice della squadra turca VakıfBank Spor Kulübü e simbolo generazionale per i valori di inclusione e uguaglianza, la campionessa è da sempre in prima linea per combattere l’odio sui social network. Infine la terza musa di Amadeus è l’attrice Chiara Francini, attrice di teatro, cinema e piccolo schermo, dai natali fiorentini, classe 1979, è fidanzata con lo svedese ex calciatore Frederick Lundqvist.

Gli ospiti di Sanremo 2023, Depeche Mode e Black Eyed Peas

Sanremo 2023 all’insegna della musica pop internazionale con due mostri sacri che scalderanno il pubblico dell’Ariston: Depeche Mode e Black Eyed Peas. A Sanremo 2023 ci sarà anche “l’esordio” di un trio d’eccezione: Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri oltre al ritorno di una della band storiche della musica italiana, i Pooh e di un portabandiera della canzone napoletana, Peppino di Capri. E come potrebbero mancare i Måneskin, appena reduci dal lancio del loro terzo album, Rush! Infine spazio anche ai vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco.

Volodymyr Zelenskyi a Sanremo durante la serata finale

L’intervento di Volodymyr Zelenskyi a Sanremo 2023 sarà in diretta? La risposta è no. Non è possibile infatti per il presidente ucraino, ex comico e presentatore, collegarsi in diretta con l’Ariston. L’intervento sarà quindi registrato e verrà mandato in onda durante la serata finale sabato 11 febbraio 2023. La Rai non indietreggia nella decisione di ospitare l’intervento del presidente del Paese che da un anno, e precisamente dal 23 febbraio 2022, è in guerra con la Russia. Contro la decisione della Rai un gruppo di personalità decisamente eterogeneo: dal ministro Matteo Salvini, a Marco Travaglio, dal direttore della rivista Limes Lucio Caracciolo, al vignettista del Manifesto Vauro.

Sanremo sta diventando il Festival dell’identità sessuale fluida?

OPvviamente anche quest’anno le polemiche sono il sale di Sanremo. Quest’anno tocca al mondo Lgbt. Nello specifico è la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che punta il dito contro il palco dell’Ariston che secondo lei sarebbe diventato un veicolo per “sponsorizzare” chi sceglie di avere una “identità fluida”. L’onorevole è contraria alla partecipazione di Rosa Chemical, di certo un ragazzo non proprio sobrio nella scelta degli abiti e del look ma che in quanto a musica non è certo uno sprovveduto, un suo brano dal titolo non proprio originale “Tik Tok” ha raggiunto infatti le prime posizioni della Spotify Viral 50 la classifica delle cinquanta canzoni che sono state maggiormente condivise sulla piattaforma di streaming.

Il vincitore di Sanremo 2023 sfiderà Johnny Rotten all’Eurovision

Avete letto bene: il leader dei Sex Pistols, la band che ha cambiato il mondo della musica nel 1977 anno di uscita di Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, parteciperà all’Eurovision Song Contest 2023 gareggiando per l’Irlanda. Questo vuol dire che sfiderà, insieme a tutti gli altri vincitori dei festival che convergeranno sul palco della Liverpool Arena dal 9 al 13 maggio 2023, anche il trionfatore di Sanremo 2023.

