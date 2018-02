CEO,

Software AG

Software AG annuncia la nomina di Sanjay Brahmawar come nuovo Chief Executive Officer di Software AG per cinque anni, con decorrenza dal 1° agosto 2018.

Attualmente, Sanjay Brahmawar è General Manager Global Revenue di IBM Watson Internet of Things a Monaco di Baviera, in Germania, dove è responsabile per le vendite software a livello globale con focus su data analysis e intelligenza artificiale.

In precedenza, è stato General Manager di IBM Consulting Services a Londra, dove era responsabile a livello europeo del settore industrial (oil and gas, automotive, aereospaziale, electronics ed engineering).

Sanjay Brahmawar, nato in India, ha nazionalità Belga, si è laureato in Ingegneria Civile presso il Delhi College of Engineering. Ha conseguito inoltre un master in Business Administration presso l’Univerty of Leeds nel Regno Unito.