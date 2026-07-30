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Sanità, Margiotta (Confsal): “Sottoscrizione Ccnl passo concreto per potere acquisto lavoratori”

Sanità, Margiotta (Confsal): “Sottoscrizione Ccnl passo concreto per potere acquisto lavoratori”

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Sanità, Margiotta (Confsal): “Sottoscrizione Ccnl passo concreto per potere acquisto lavoratori” Adnkronos

(Adnkronos) – “La sottoscrizione del Ccnl del Comparto Sanità 2025–2027 rappresenta un passo concreto nel percorso di recupero del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori”. A dichiararlo è Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della Confsal, commentando la firma del contratto di categoria. Analizzando il quadro economico e le prospettive aperte dal rinnovo, il leader confederale sottolinea: “Pur nei limiti delle risorse disponibili, i benefici economici riconosciuti dal nuovo contratto costituiscono una conquista concreta nel percorso di recupero del potere d’acquisto. A partire da questo risultato l’azione del sindacato continua per rafforzare le tutele e assicurare una crescente valorizzazione economica e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità”. 

Proseguendo nella sua analisi, Margiotta evidenzia i punti qualificanti dell’accordo raggiunto: “Il nuovo contratto introduce significative innovazioni economiche e normative: rafforza le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata, valorizza il sistema degli incarichi e amplia le opportunità di crescita professionale. Prevede aumenti tabellari, il potenziamento delle indennità di specificità professionale e il riconoscimento, durante le ferie, di una quota delle principali indennità legate alle condizioni di lavoro. Rafforza inoltre le misure per la salute e la conciliazione vita-lavoro, le tutele in caso di aggressione e il riconoscimento dei tempi di vestizione, svestizione e passaggio delle consegne. Di particolare rilievo è, infine, la nuova disciplina sull’intelligenza artificiale, fondata su trasparenza, controllo umano e tutela della dignità e della riservatezza del personale”. 

Margiotta esprime pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla federazione di categoria Fials – Confsal nel corso delle trattative: “Esprimo grande soddisfazione e i più meritati complimenti alla FIALS per l’eccellente e instancabile lavoro svolto al tavolo negoziale. La Confsal continuerà a essere al fianco della Fials e di tutti i professionisti della salute: difendere chi si prende cura della nostra salute significa difendere il futuro del Paese e la qualità della sanità pubblica”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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