Engineering è tra gli aggiudicatari dei 4 Lotti Applicativi del primo Accordo Quadro Consip sulla Sanità Digitale relativo ai sistemi informativi clinico-assistenziali per le Pubbliche Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Gruppo Engineering è capogruppo del RTI formata da Leonardo S.p.A., Postel S.p.A., Consorzio CONSIS, IBM Italia S.p.A., GE Medical Systems Italia S.p.A., che permetterà a Enti e organi di entità nazionale (come per esempio il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità), a Enti e organi territoriali (come per esempio Regioni, Province, Aziende Sanitarie Locali) e a società partecipate “in house” di realizzare con tecnologie all’avanguardia servizi digitali innovativi, inclusivi, sostenibili e disegnati sulla centralità del paziente.

Servizi digitali innovati al servizio della sanità

L’Accordo Quadro mette a disposizione delle PA un ampio ventaglio di servizi professionali, selezionabili e modulabili secondo le necessità di ciascuna Amministrazione finalizzati a realizzare soluzioni di Cartella Clinica Elettronica e Telemedicina per la digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali.

Le Amministrazioni possono aderire in due modi: scegliere servizi con “condizioni tutte fissate”, oppure richiedere dei servizi accessori o delle condizioni personalizzate di erogazione dei servizi, riaprendo il confronto tra gli operatori che fanno parte dell’Accordo attraverso un “rilancio competitivo”.

I numeri di Engineering

Engineering è a capo di un RTI che è un polo di eccellenza di forte matrice nazionale e con una capillare presenza sul territorio, in grado di complementare, valorizzandole, le migliori competenze in ambito clinico-sanitario e diagnostico con le più avanzate strategie di Digital Transformation, Cybersecurity, Cloud e valorizzazione dei dati. Le PA saranno affiancate in modo totale ed ecosistemico nell’attivazione di servizi di sviluppo, manutenzione, conduzione applicativa e infrastrutturali, che potranno essere integrati e completati da servizi accessori innovativi. In particolare, le PA avranno la possibilità, per esempio, di effettuare evoluzioni digitali in ottica Cloud, di creare nuove applicazioni, venendo affiancate in tutte le fasi di disegno, sviluppo e installazione, oppure, grazie proprio ai servizi accessori, di richiedere la fornitura di prodotti e soluzioni di mercato.

Grazie alle sue competenze tecnologiche e di processo, e ai suoi 1.000 professionisti già oggi impegnati nel digitalizzare e innovare i processi di oltre 150 clienti tra Aziende Sanitarie Locali, Regionali e Provinciali, Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari, Istituti di Ricerca, Engineering si conferma partner strategico per supportare le amministrazioni nell’implementare nuove modalità di assistenza e cura non soltanto per le esigenze emergenziali di salute, ma per una più efficace continuità ospedale-territorio.

Non solo sanità, anche il cloud per la PA con i lotto 1, 8 e 10

Recentemente la società guidata da Maximo Ibarra si è aggiudicata i lotti 8 e 10 dell’accordo quadro Consip Cloud IaaS e PaaS per la fornitura dei servizi di Cloud pubblico alle Pubbliche Amministrazioni. Attraverso i due lotti vinti, il Gruppo Engineering, capogruppo dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) formata da Leonardo e SMI, offrirà a PA locali del centro Italia (Umbria, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Marche), Enti Nazionali come INPS e INAIL, Banca d’Italia, Consob, servizi professionali tecnici, per migrare i servizi IT da un modello di erogazione on-premise (che prevede l’installazione fisica di un software in un pc o in un server locale) verso un modello di erogazione Cloud.

Questa aggiudicazione arriva a poche settimane da quella del lotto 1 dello stesso accordo quadro sul Cloud, ottenuta in ATI con Almaviva, presentando i servizi del CSP Amazon Web Services, che offre un listino di elementi Cloud di tipo IaaS e PaaS predisposto da Consip con cui le amministrazioni potranno acquisire le risorse cloud necessarie per attivare rapidamente e facilmente progetti di migrazione al Cloud.