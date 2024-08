Sanità digitale e telemedicina, scoglio digital divide

Sergio Pillon, Coordinatore della Trasformazione Digitale della Asl di Frosinone: ‘La scarsa connettività in diverse località periferiche e turistiche danneggia l’attività dei medici che sempre più lavorano in mobilità con lo smartphone’. Il caso di Monte Livata.

Urso contro Stellantis: “Troppo tempo atteso per rilanciare settore. Firmato 4 memorandum con imprese cinesi per produrre in Italia veicoli elettrici”.

Tlc. Il diverso uso delle torri di INWIT. Con AI e videocamere smart è stato rilevato in tempo un incendio in un’oasi WWF.

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz