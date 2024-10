Sandei (Almawave): “Protocollo di intesa in Tanzania per mettere a disposizione i dati per lo sviluppo dello Swahili nel nostro LMM”

“Proprio in queste ore dei colleghi di Almawave stanno firmando in Tanzania un protocollo di intesa con il Governo tanzano e l’ICT Commission, per mettere a disposizione i dati per lo sviluppo dello Swahili nel nostro Large Language Model (LMM) che stiamo addestrando qui in Italia. Un passo concreto nella direzione di portare tecnologie italiane altamente innovative nel contesto africano”, ha concluso Sandei.

Lo ha detto Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave (Gruppo Almaviva), durante il suo intervento a ComoLake 2024.

Sandei nel suo intervento ha parlato di come sia importante lo sviluppo dell’AI Made In Italy. “L’AI Made in italy è necessaria per tre punti. Il primo si chiama produzione”, ha spiegato. “Noi stiamo affrontando una sfida, nella quale tutti coloro che mi hanno preceduto hanno evidenziato come l’AI sia una tecnologia trasformativa che impatterà tutti i settori della nostra economia in tutti i Paesi. Pensare di esserne solo utilizzatori e non anche produttori, quindi artefici anche di una generazione di valore economico nel nostro Paese mi sembrerebbe un elemento di limitazione forte soprattutto considerando che questa nuova wave tecnologica è soltanto all’inizio”.

“Il secondo punto è la data lineage. Tutti discutono sui dati, sapere dove sono questi dati, come sono utilizzati e come sono modificati nel tempo è fondamentale. E quando si parla di proprietà intellettuale, privacy e quant’altro è solo questo che garantisce il governo e l’uso corretto di queste tecnologie. Il terzo ovviamente è la sfida tecnologica”, ha aggiunto Sandei. “Perché siamo all’inizio e l’AI evidenzia tantissime opportunità, ma anche dei limiti. Rappresentati dai costi, dal reale benefit case che può essere portato all’interno delle organizzazioni complesse. Tutto questo fa prefigurare la possibilità di sviluppare un know how tecnico e scientifico da portare in produzione e in campo con soluzioni diverse che vadano a traguardare un idea più conveniente di sostenibilità. Ottimizzando i consumi o nuove tecniche che introducano altri principi nell’applicazione dell’AI. Penso ad esempio alle tecniche neuro simboliche e che dunque, si attagliano sempre meglio a esigenze di costo ma anche a possibile evoluzioni scientifiche senza diminuire la performance attesa da queste tecnologie.

Poi una parentesi sul Piano Mattei. “Il Piano è sicuramente un’occasione di crescita per il nostro Paese. Noi siamo partiti in Africa da un po’ di tempo, abbiamo realizzato dei progetti di AI, utilizzando la nostra intelligenza artificiale in contesti sensibili come il sistema della giustizia Tanzana o l’Information Highway che sta portando avanti l’African Development Bank sulla parte di dati statistici”, ha concluso.

