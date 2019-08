Samsung Galaxy Tab S6: ottimo design, doppia fotocamera e supporto S Pen

Il prezzo in Europa non è ancora ufficiale ma si ipotizza una cifra attorno agli 800 euro. Negli States la versione da 128 GB è di 649 dollari, mentre la variante da 256 GB è di 729 dollari. Dubbi sui tempi di lancio in Italia.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Chi ha detto che il mercato tablet è morto? Nonostante i numeri tutt’altro che esaltanti in termini di vendite, i dispositivi ad ampio schermo sono ancora presenti e le case produttrice continuano a rilasciare modelli più o meno interessanti dal punto di vista della qualità e del prezzo. Uno degli ultimi prodotti annunciati in ordine di tempo è il Samsung Galaxy Tab S6, pensato per una clientela Consumer e dotato del supporto per la S Pen.

Display Super AMOLED

Il nuovo tablet del colosso sud coreano si presenta come un prodotto dal design moderno, dotato di cornici minima per lasciare spazio all’ampio Super AMOLED da 10.5 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel): parliamo, quindi, di una densità di pixel di 287 ppi. Un ottimo pannello, dotato di sensore di impronte digitali integrato, al pari degli ultimi smartphone top di gamma Galaxy S10.

Doppia fotocamera posteriore

Ma il Galaxy Tab S6 non rinuncia neppure al comparto fotografico, pur non essendo un dispositivo utilizzato spesso per tale scopo: sul retro troviamo un doppio modulo da 13 e 5 Megapixel, di buona qualità e dotato di sensore Wide e ultra wide. Ottima anche la camera anteriore, da ben 8 Megapixel.

Connettività Internet mobile fino a 2 Gbps

Per quanto riguarda la connettività, abbiamo il supporto Wifi dual band, il Bluetooth 5.0 e la USB Type C. É disponibile anche la versione con supporto LTE Cat.20, fino ad una velocità massima in download di ben 2 Gigabit al secondo. In linea con le ultime offerte Internet mobile dei principali operatori.

Fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

Il Galaxy Tab S6 è dotato di memoria interna da 128 GB e di RAM da 6 GB; ma è possibile acquistare anche la variante con 256 GB di storage interno e 8 GB di RAM. La memoria è espandibile grazie alla presenza dello slot per microSD fino a 1 TB aggiuntivo. Il processore, invece, è un chip Qualcomm Snapdragon 8150, in grado di spingere al meglio le prestazioni del tablet e del sistema operativo Android (nella versione 9 Pie).

Ottima autonomia e altre funzionalità

La batteria da mAh offre un’ottima autonomia, fino a circa 15 ore in riproduzione video. Tra le altre funzionalità troviamo comparto audio di un certo livello (tecnologia Dolby Atmos, AKG), il supporto per la connessione alla TV tramite il mirroring (Smart View) o via cavo (DisplayPort su USB TypeC e adattatore HDM). Oltre al sensore di impronte, il tablet garantisce un alto livello di sicurezza grazie alla tecnologia Knox, lo spazio “Secure Folder” su cui archiviare i propri dati personali,e i sistemi di autenticazione alternativi come il riconoscimento facciale, i pattern e la password.

Supporto alla nuova S Pen

La S Pen, come accennato in precedenza, è una delle funzionalità più interessanti: l’accessorio è particolarmente reattivo nell’utilizzo e permette addirittura di poter prendere appunti a mano, convertendoli poi il formato digitale. Può ricaricarsi via Wireless in brevissimo tempo: si arriva ad un’autonomia di ben 10 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica.

Il Samsung Galaxy Tab S6, quindi, è un prodotto completo e ben costruito, in grado di attirare a sé quella fascia d’utenza alla ricerca di un tablet alternativo all’iPad (che detiene ancora lo strapotere sul mercato), provvisto di ottime specifiche tecniche e di un design all’altezza della concorrenza più blasonata.

Il prezzo in Europa non è ancora ufficiale ma si ipotizza una cifra attorno agli 800 euro. Negli States la versione da 128 GB è di 649 dollari, mentre la variante da 256 GB è di 729 dollari. I preordini dovrebbero aprirsi verso la fine di questo mese, mentre per il lancio in Italia bisognerà attendere ancora qualche tempo. Le colorazioni disponibili saranno tre: Cloud Blue, Mountain Gray e Rose Blush.